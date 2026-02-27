لبنان: ارتفاع ضحايا غارات إسرائيل على بعلبك إلى شهيدين و29 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على بعلبك إلى اثنين، بينهما فتى سوري، وإصابة 29، وسط خروق متواصلة لوقف النار، وتحضيرات لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي لبنان أمس الخميس، إلى شخصين، بعد وفاة سيدة متأثرة بجراحها، وإصابة 29 آخرين بجروح.

وقالت في بيان إن الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك مساء الخميس، أدت في حصيلة نهائية محدثة إلى "استشهاد شخصين، من بينهما طفل سوري الجنسية وسيدة توفيت متأثرة بجراحها، وإصابة 29 مواطناً بجروح".

ولم تذكر الصحة هوية القتيلين، لكن وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن السوري حسن محسن الخلف (17 سنة) "استشهد في الغارة التي استهدفت منطقة مزارع بيت مشيك، غربي بعلبك"، في حين لم تذكر هوية السيدة.

وتزامنا مع موعد الإفطار في شهر رمضان، شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات على مدينة بعلبك، مدعيا استهداف 8 معسكرات تابعة لحزب الله.

واستهدفت الغارات بلدات شمسطار وبوداي وحربتا وبيت مشيك، في قضاء بعلبك، وجاءت تزامنا مع حلول موعد الإفطار.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن الغارات أضرارا بالمنازل والمحال التجارية، امتدادا من منطقة دير الأحمر، ووصولا إلى الأسواق التجارية في مدينة بعلبك.

ويتزامن هذا التصعيد، مع تعزيز الولايات المتحدة منذ أسابيع، وبتحريض من إسرائيل، قواتها العسكرية بالشرق الأوسط، وتلويحها بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "المعسكرات التي تم قصفها كانت تستخدمها وحدة الرضوان (قوات النخبة) في حزب الله، لتخزين وسائل قتالية، بينها أسلحة وصواريخ، إضافة إلى استخدامها لإجراء تدريبات عسكرية".

كما ادعى أن "عناصر الوحدة خضعوا في تلك المعسكرات لتدريبات على إطلاق النار واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، في إطار الاستعداد لحالات الطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات ومدنيين إسرائيليين"، وفق تعبيره.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوانها على لبنان، الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

كما لا تزال تحتل 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

عون وسلّام يبحثان تحضيرات مؤتمر باريس لدعم الجيش

وفي سياق ذي صلة، بحث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم الجمعة، التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في العاصمة الفرنسية، باريس في 5 آذار/ مارس المقبل.

وتناول اللقاء الذي جرى في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت، تلك التحضيرات، إلى جانب الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في الجنوب والبقاع، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان وسبل معالجتها، وفق بيان صادر عن رئاسة البلاد.

وتطرق الجانبان إلى نتائج الاجتماع التحضيري الذي عُقد في القاهرة قبل أيام، في إطار الإعداد لمؤتمر باريس.

والثلاثاء، استضافت القاهرة، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقائد الجيش اللبناني رودلف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني رائد عبد الله.

كما شارك المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والمبعوث السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وفي سياق متصل، ترأس عون اجتماعا وزاريا أمنيا في قصر بعبدا ببيروت، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.

وبحث المجتمعون مداولات الاجتماع الذي استضافته القاهرة تحضيرا لمؤتمر باريس، حيث أبدى المشاركون مواقف إيجابية حيال حاجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وفق الوكالة اللبنانية.

وشكر الرئيس اللبناني، خلال الاجتماع، مصر على استضافتها اللقاء التحضيري، مثمناً مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان ولقواته المسلحة.

وطلب عون من المعنيين إعداد الملفات اللازمة لعرضها خلال مؤتمر باريس مطلع الشهر المقبل.

وتضمن اجتماع القاهرة ثلاث جلسات عمل، خُصصت الأولى لاستعراض الاحتياجات العملياتية العاجلة للجيش اللبناني، بينما ركزت الجلسة الثانية على المتطلبات المؤسسية واللوجستية لقوى الأمن الداخلي، وصولا إلى الجلسة الختامية التي تناولت آليات التنسيق والترتيبات النهائية لمؤتمر باريس، وفق البيان.

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بما في ذلك سلاح "حزب الله" بيد الدولة، لكن الحزب قال مرارا إنه لن يسلم سلاحه، وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.