مصر والسعودية تدعوان لتغليب لغة الحوار لمواجهة توترات المنطقة

دعت مصر والسعودية إلى خفض التصعيد إقليميا، وتغليب الحلول الدبلوماسية، خلال اتصال بين وزيري خارجيتهما لبحث توترات المنطقة، خاصة ملف إيران وأزمات السودان وغزة وليبيا، مع تأكيد تعزيز التعاون الثنائي والتحضير لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى.

دعت مصر والسعودية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب لغة الحوار في ظل الظرف الإقليمي الراهن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأفاد البيان بأن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن "التطورات الإقليمية"، وشددا على "أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمسارات الدبلوماسية في ظل الظرف الإقليمي الراهن".

وتشهد المنطقة توترات متزايدة على ضوء مخاوف من توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران في حال عدم التوصل لاتفاق معها بشأن ملفها النووي، وسط استعدادات في تل أبيب لرد إيراني على إسرائيل.

من جهة ثانية، ذكر البيان أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع في كل من "السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وتعاني المناطق المذكورة من أوضاع إنسانية متدهورة جراء التوترات والتحديات السياسية والأمنية التي تواجهها.

وبشأن مسار العلاقات الثنائية، أشاد الوزيران بـ"عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسعودية في شتى المجالات، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات".

وذكرا أن "هذا ما تجسد في الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السعودية في 23 شباط/ فبراير الجاري، ولقائه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".

وفي هذا السياق، ناقش الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية، من دون تحديد موعد.

ووفق بيان سابق للرئاسة المصرية، فإن الاجتماع من المقرر أن يُعقد العام الجاري برئاسة السيسي وبن سلمان.