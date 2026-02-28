السعودية: الهجمات الإيرانية على دول عربية انتهاك سافر

أدانت السعودية الهجمات الإيرانية التي طالت دولاً عربية، في إطار رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأميركي الذي بدأ صباح اليوم، واعتبرتها "انتهاكًا سافرًا".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، السبت، إن المملكة "تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم، والانتهاك السافر لسيادة كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن".

وأكدت "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات".

كما حذرت من "العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، السبت، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "4 قواعد أميركية رئيسية في المنطقة تتعرض لهجمات صاروخية مكثفة من الحرس الثوري الإيراني"، في الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

بينما أعلن الجيش الأردني، في بيان السبت، التصدي لصاروخين باليستيين استهدفا أراضي المملكة حيث تم "إسقاطهما".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن رد بلاده باستهداف القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "لا يستهدف دولاً معينة، وإنما يقتصر على المواقع العسكرية"، وفق بيان للخارجية العراقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عدوان متواصل بدأته إسرائيل والولايات المتحدة، صباح السبت، ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت طهران بدء رد عسكري واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

بينما قال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، إضافة للقيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان، دون ذكر نتائج الاستهداف.