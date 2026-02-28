غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف جنوب لبنان

أفادت تقارير بوقوع غارتين إسرائيليتين على وادي برغر جنوبي لبنان، تلاهما إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن هجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية لحزب الله" في جنوب لبنان.

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في سياق اعتداءاته المتكررة والمتواصلة على الأراضي اللبنانية، لا سيما مع تكثيف الغارات في الأيام الأخيرة بين الجنوب والعمق في البقاع.

وأفادت تقارير بوقوع غارتين إسرائيليتين على وادي برغر جنوبي لبنان، تلاهما إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن هجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية لحزب الله" في جنوب لبنان.

كما أشارت التقارير إلى غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة بلاط في الجنوب، فيما ذكرت الوكالة المركزية اللبنانية أن الغارات طالت محيط بلدة بلاط مرجعيون.

وفي تطور لاحق، أُفيد عن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مرتفعات إقليم التفاح، بينما أفادت تقارير أخرى أن محلّقة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" ألقت عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان.

كما ذكرت مصادر محلية لبنانية لقنوات إعلامية أن طائرات الاحتلال استهدفت بسلسلة غارات مرتفعات إقليم التفاح في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الغارات ضمن تصعيد ميداني مستمر، في ظل تكثيف الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها خلال الأيام الأخيرة بين جنوب لبنان ومناطق في العمق، لا سيما في البقاع.