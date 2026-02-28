في ظل التصعيد: قصف يطال عددا من الدول العربية يتضمن إصابات

قصفت القوات المسلحة الإيرانية عددا من الدول العربية التي تحتوي قواعد عسكرية أميركية، فيما نددت هذه الدول بالعدوان الإيراني وانتهاك السيادة، وإيران تصرح بأن القصف يستهدف القواعد الأميركية ولا يسعى إلى الإضرار بالدول العربية.

دخان يتصاعد إثر استهداف صاروخي لمقر الأسطول الأميركي الخامس في المنامة، البحرين (Getty Images)

أدانت عدة دول عربية، السبت، الهجمات الإيرانية على عدد من الدول بالمنطقة، ووصفتها بأنها "عدوان" و"انتهاك لأمنها وسيادتها".

جاءت الإدانات في بيانات رسمية صادرة عن السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ومصر ولبنان والسودان واليمن والمغرب، تعرضت قواعد أميركية في بعض هذه الدول لهجمات إيرانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ما يلي أحدث الأنباء بشأن استهداف الدول العربية:

الأردن

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، عن تصديه لـ49 مسيرة وصاروخا باليستيا استهدفت المملكة.

ونقل الجيش في بيان عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، قوله: "إن القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم، (السبت)، مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية".

ولم يوضح البيان الأردني الجهة التي أطلقت هذه الصواريخ، بالتزامن مع تواصل الهجمات في إطار الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران منذ صباح اليوم.

وبيّن المصدر أنه جرى التصدي ل 13 صاروخا باليستيا بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيّرات بعد التعامل معها.

وأوضح أنّ عملية التصدي أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ودعا المصدر "المسؤول" إلى "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة"، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، عن تلقيها لـ54 بلاغا ناتجا عن سقوط أجسام وشظايا في 6 محافظات، نتيجة التطورات العسكرية الإقليمية.

وقالت المديرية التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت، وحتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي مع 54 بلاغا ناتجا عن سقوط أجسام وشظايا.

وأشارت إلى أن تلك البلاغات كانت في محافظات العاصمة عمّان، والزرقاء ومادبا وغرب البلقاء، وجرش وإربد".

وأوضحت أنه لم ينتج عن تلك الشظايا أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط، وفق البيان.

الإمارات

وفي دبي، أعلن الدفاع المدني بدولة الإمارات، مساء السبت، اندلاع حريق في مبنى أوقع 4 إصابات.

ولم يوضح الدفاع المدني، في بيان، سبب الحريق، غير أنه يتزامن مع إعلان أبو ظبي تعرض البلاد لهجمات إيرانية.

وأفاد شاهدان لوكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجار ورؤية دخان يتصاعد في منطقة نخلة جميرا بمدينة دبي، وقال أحد الشهود إنه رأى دخانا أسود كثيفا يتصاعد من فندق، وسمع صفارات سيارات إسعاف تهرع الى المكان. وبعد ذلك، سمع مقيمون في المدينة منهم صحافيون دوي انفجارات.

وأفاد الدفاع المدني، بأن فرقه تمكنت من السيطرة على حريق في أحد أبنية منطقة نخلة جميرا.

وأشار إلى إصابة 4 أشخاص جراء الحادث، تم عمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض البلاد لضربات إيرانية، أسفرت عن مقتل أسيوي.

السعودية

وأعلنت الرياض أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها، بعد الهجمات "الجبانة والسافرة" التي نفذتها إيران وطالت عددا من مناطقها، بما فيها "خيار الرد على العدوان".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، "تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة، التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت لها أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران".

وأضاف البيان، أن المملكة "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها، وحماية أراضيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".

قطر

ورُصدت بقايا صاروخ سقطت في منتصف أحد الطرق بالعاصمة القطرية الدوحة، في ظل تصاعد التوتر.

ولم ترد على الفور معلومات رسمية بشأن حجم الأضرار أو ملابسات سقوط الحطام.

إضافة إلى رصْدِ أصوات اعتراضات صاروخية جديدة في سماء الدوحة مساء، بعد سلسلة اعتراضات جرت صباحا.

وأفادت مصادر قطرية محلية، بـ"رصد اعتراضات صاروخية جديدة في سماء الدوحة" بالتزامن مع أذان المغرب.

وأضافت المصادر أن الاعتراضات تزامنت مع أصوات انفجارات، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أميركي من طراز "FP132"، يبلغ مداه 5 آلاف كلم ومخصص لرصد الصواريخ الباليستية في قطر.

الكويت

واستهدفت طائرتان مسيرتان مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات طفيفة بين عدد من العاملين.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت الدولي مساء اليوم، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين إصابات طفيفة، وحدوث أضرار مادية محدودة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي وقت لاحق، أفادت "كونا"، نقلا عن وزارة الأشغال العامة، بأن طائرة مسيرة ثانية استهدفت مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في المطار ذاته، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات.

ولم تكشف السلطات الكويتية عن مصدر انطلاق الطائرتين المسيرتين أو الجهة المسؤولة عنهما.

العراق

كما استُهدفت قاعدة جرف النصر العسكرية العراقية، التي تتمركز فيها كتائب حزب الله، بضربات جديدة بعد ساعات قليلة على هجوم نُسب إلى الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل شخصين، وفق مصادر محلية.

وأفاد مصدر في الحشد الشعبي بـ"تجدد الغارات على قاعدة جرف النصر". وأكد مصدران في كتائب حزب الله تجدد القصف.

البحرين

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، تعرض عدة مبان سكنية في العاصمة المنامة للاستهداف.

وقالت الوزارة، في تدوينة على منصة "إكس"؛ "استُهدفت عدة مبانٍ سكنية في المنامة. والدفاع المدني يواصل عمليات الإطفاء والإنقاذ في المواقع المتضررة"، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان مركز الاتصال الوطني في البحرين، تعرض "مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي لهجوم صاروخي".