مقتل 85 طالبة في غارات إسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران

مقتل 85 تلميذة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب جنوب إيران، بحسب حصيلة أعلنتها السلطة القضائية، وسط تصاعد المواجهة وتزايد أعداد الضحايا المدنيين في إيران.

أسفرت غارات إسرائيلية أصابت مدرسة ابتدائية للبنات في جنوب إيران، اليوم السبت، عن مقتل 85 من تلميذاتها، في حصيلة جديدة أعلنتها السلطة القضائية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن مكتب المدعي العام في المنطقة قوله إن "عدد الشهداء في مدرسة البنات في ميناب ارتفع إلى 85".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن في وقت سابق مقتل 57 طالبة وإصابة 60 أخريات جراء "هجوم مباشر" على المدرسة، إضافة إلى ضربات طالت نقاطًا أخرى في طهران وقزوين.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الإيرانية، علي فرهادي، في تصريح سابق، إن عدد قتلى الهجوم على مدرسة ميناب للبنات بلغ 53 شخصًا، في حصيلة أولية سبقت الإعلان عن الأرقام الجديدة.

من جهته، قال حاكم مدينة ميناب في محافظة هرمزجان، محمد رادمهر، إن عدد الضحايا "مرشح للارتفاع"، موضحًا أن الطالبات كنّ في مدرسة "الشجرة الطيبة" عندما تعرضت لهجوم مباشر.

وأضاف رادمهر أن عمليات الإنقاذ والإغاثة لا تزال جارية داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن "الأوضاع في المدينة تحت السيطرة، ويسود الهدوء في باقي أحيائها"، رغم الهجوم.

ونقلت وكالة "فارس" عن نائب رئيس محافظة هرمزجان، أحمد نفسيه، قوله إن الهجوم استهدف مباشرة مدرسة ابتدائية في ميناب تضم نحو 170 طالبًا.

كما تحدثت تقارير عن سقوط ضحايا في مناطق أخرى؛ إذ أفادت وكالة "مهر" بمقتل طالبتين في منطقة نارمك شرقي طهران، فيما قُتل طالب وأصيب آخرون في مدينة أبيك بمحافظة قزوين.

وفي بيان أولي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، وتقليص العمل في المؤسسات الحكومية إلى 50%.

بدورها، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانًا أدانت فيه ما وصفته بـ"العدوان" على طهران ومدن أخرى، مؤكدة اتخاذ "كافة الإجراءات للحفاظ على الأمن وخدمة المواطنين"، وداعية إلى التزام الهدوء والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.

وكان الهجوم الأميركي–الإسرائيلي المشترك قد بدأ صباح السبت، حيث سُمعت انفجارات ضخمة في طهران إثر سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، وتصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي، فيما هزّت انفجارات أخرى مدينة قم.