سورية ولبنان يبحثان التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الراهنة

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع سلام، وفق بيان للخارجية السورية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة".

وشدد الشيباني على أهمية "زيادة التنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والاستقرار في ظل التطورات الراهنة".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل، وقواعد أميركية، وأهداف مدنية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذه الحرب، رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أميركيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأميركي، بعد عدوانها الأول في حزيران/ يونيو 2025.