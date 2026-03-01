لليوم الثاني: هجمات إيرانية تستهدف دول الخليج

شنت إيران سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على دول الخليج بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مستهدفة قواعد عسكرية ومطارات وموانئ.

شهدت دول الخليج، الأحد، موجة جديدة من الهجمات الإيرانية عقب الغارات الإسرائيلية والأميركية على إيران، استهدفت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابات وأضرار مادية محدودة.

وأكد الحرس الثوري الإيراني استهداف 27 قاعدة أميركية في المنطقة بالإضافة إلى مواقع إسرائيلية، شملت قواعد في كردستان العراق ودول الخليج، مستخدماً صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

في سلطنة عمان، أفادت مصادر أمنية بتعرض ميناء الدقم التجاري لهجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر أحدها عن إصابة عامل وافد وسقوط حطام الأخرى قرب خزانات الوقود دون خسائر كبيرة، فيما حذرت الشرطة الصيادين وأصحاب القوارب بعدم النزول للبحر، وأعلنت شركة الطيران العماني تعليق بعض رحلاتها.

وفي الإمارات، أسفرت اعتراضات الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة عن سقوط شظايا في دبي، ما أدى لإصابتين وحدوث حرائق محدودة في ميناء جبل علي وفندق برج العرب.

وسجلت أبوظبي حادثة وفاة وإصابات نتيجة طائرة مسيرة بمطار زايد الدولي.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تصدت لـ173 صاروخا باليستيا و209 طائرات مسيرة إيرانية، وأسفرت العمليات عن أضرار جانبية محدودة، مع إغلاق جزئي مؤقت للمجال الجوي.

في قطر، أسفرت اعتراض صواريخ ومسيرات عن حريق محدود في المنطقة الصناعية دون إصابات، كما تم تسجيل 16 إصابة محدودة في مناطق متفرقة.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق الرحلات مؤقتا حتى إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن، فيما استهدف الحرس الثوري الإيراني رادارا أمريكيا في قطر وتدميره بالكامل.

وفي الكويت، تفعيل صفارات الإنذار وإصابات طفيفة للعاملين في مطار الكويت الدولي إثر استهدافه بطائرة مسيرة، بالإضافة إلى إصابة 12 شخصا بسقوط شظايا في قواعد عسكرية.

كما شهدت البحرين استهداف مطار المنامة ومبان في العاصمة والمنطقة الصناعية بمسيرات، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في السعودية، فقد دوت انفجارات في الرياض والمنطقة الشرقية، وأدت التطورات إلى إلغاء الرحلات الجوية من وإلى عدة دول خليجية بينها الإمارات وقطر والبحرين وعمان، بالإضافة إلى رحلات دولية إلى موسكو وبيشاور، ضمن إجراءات احترازية للحفاظ على السلامة الجوية.