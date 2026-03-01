مواجهات بين متظاهرين والشرطة العراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد

استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي حاولت اقتحام المنطقة للمرة الثانية، الأحد. وكانت السفارة قد دعت، في وقت سابق، مواطنيها إلى توخي الحذر، محذّرة من أن التظاهرات قد تتحول "إلى أعمال عنف".

وقعت مواجهات، مساء الأحد، بين الشرطة العراقية ومتظاهرين كانوا يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية في بغداد، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي حاولت اقتحام المنطقة للمرة الثانية، الأحد. وكانت السفارة قد دعت، في وقت سابق، مواطنيها إلى توخي الحذر، محذّرة من أن التظاهرات قد تتحول "إلى أعمال عنف".

وتأتي هذه التحركات في ظل غضب في بغداد، بعد مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، ومقتل عناصر من الحشد الشعبي في ضربات على مقر له في وسط العراق.

تجمّع لمناصرين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت تنديدا باغتيال خامنئي

تجمّع آلاف من مناصري حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، للتنديد باغتيال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وسط هتافات: "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل".

ولوّح المشاركون في التجمّع، الذي نُظّم "ولاءً للقائد المعظم ونصرةً" لإيران، بأعلام حزب الله وإيران، هاتفين: "الله واحد، خامنئي قائد".

قُتل خامنئي، السبت، في الهجوم الإسرائيلي-الأميركي غير المسبوق، المتواصل لليوم الثاني على التوالي، على إيران، والذي استدعى ضربات انتقامية إيرانية.

وتعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواصلة توجيه الضربات لإيران "طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدفنا"، داعيا الإيرانيين إلى النهوض والإطاحة بحكومتهم.

وفي بيان صدر الأحد، قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن اغتيال خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين هو "قمة الإجرام".

وأضاف: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان"، مؤكدا عدم ترك "ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي والإجرام الصهيوني، للدفاع عن أرضنا".

وفي التجمّع، قالت زينب الموسوي، البالغة 23 عاما: "صراحةً، الوضع جدا أليم، إنها فاجعة"، مشيرة إلى التشابه في المصير بين خامنئي والأمين العام السابق للحزب، حسن نصرالله، الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية في أيلول/سبتمبر 2024.

وقال حسن جابر، الجالس في الصف الأمامي: "أطالب الشيخ نعيم بفتح الحرب".

ولم ينخرط حزب الله في أي تحرك منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران، السبت.

ودعا حزب الله إلى تلاوة القرآن الكريم في المساجد والحسينيات، وإقامة مجالس العزاء.

ولكن، في لبنان المنقسم سياسيا، ليس الجميع مؤيدا لخامنئي.

وقال حسن حروق، البالغ 44 عاما، والعامل في الرعاية الطبية: "كان يهدّد طوال الوقت... دولا عربية، ولديه أجنحة في كل مكان".

وتابع، في تصريح لوكالة فرانس برس: "المهم أن يبقى لبنان مستقرا، وأن يقوم سلام في المنطقة".

وأضاف: "حان الوقت اليوم لكي يرجع لبنان على السكة الصحيحة، ونكون سويسرا الشرق. شعب لبنان تعب".

وأكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الإجماع الوطني "على أن قرار الحرب والسلم هو في عهدة الدولة اللبنانية وحدها، تمارسه عبر مؤسساتها الدستورية".

وتخشى السلطات اللبنانية أن يتدخل الحزب، الذي يحتفظ بترسانة عسكرية تضم صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، في أي تصعيد إقليمي، خصوصا ضد إسرائيل.

ولم يقدم الحزب على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية، في حزيران/يونيو، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.