وزراء الدفاع في 5 دول خليجية يجرون مباحثات بشأن تطورات الحرب في المنطقة

أجرى 5 وزراء دفاع خليجيون مباحثات بشأن التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وأكد الوزراء أهمية تكثيف التنسيق لاحتواء التوتر ودعم الاستقرار، فيما طال القصف 9 دول عربية منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

آثار ضربة إيرانية لميناء جبل علي في دبي بالإمارات، اليوم الأحد (Getty Images)

تباحث وزراء دفاع 5 دول خليجية تداعيات التطورات بالمنطقة، خلال اتصالات هاتفية منفردة بين وزير دفاع الإمارات ونظرائه في قطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.

بحث وزير دفاع الإمارات، حمدان بن محمد بن راشد، مع نظرائه في قطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي، وذلك مع تواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين حمدان بن راشد، ونظرائه في قطر سعود بن عبد الرحمن، والكويت عبد الله علي عبد الله السالم، والبحرين عبد الله بن حسن النعيمي، وسلطنة عُمان شهاب بن طارق آل سعيد، كل على حدة، وفق إفادات لوزارة الدفاع الإماراتية.

وقالت الوزارة إن حمدان بن راشد بحث مع نظرائه بالدول المذكورة، "التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وشددوا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في خفض التوتر، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد اليومان الأخيران تعرّض 9 دول عربية لهجمات من إيران، هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وسورية والعراق.

فيما تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ صباح السبت عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 201 شخص على رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على 27 قاعدة أميركية متموضعة في دول عربية، بعضها خلفت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بممتلكات مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العُماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، بعد تسببها بإشعال الحرب في حزيران/ يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، وقد فندت إيران هذه المزاعم، وقالت إن برنامجها النووي سلمي، وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.