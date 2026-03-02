إيران تصعد هجماتها على القواعد الأميركية بدول الخليج

تصاعدت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مستهدفة قواعد أميركية ومصفاة أرامكو، مع اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة في الكويت وقطر، وأسفرت عن قتلى ومصابين، ما دفع دول الخليج إلى التشديد على حماية سيادتها.

تصاعدت التوترات في منطقة الخليج العربي، صباح الإثنين، مع تعرض مواقع أميركية وسعودية لكثير من الهجمات الإيرانية، فيما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية والقطرية لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

شهدت الكويت تصاعد أعمدة الدخان في محيط السفارة الأميركية، حيث طلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين البقاء في أماكنهم وتوخي أقصى درجات الحيطة، بعد وقوع تهديد مستمر بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها، مع استمرار التحقيقات المشتركة لتحديد أسباب الحوادث.

وأكدت السلطات الكويتية اعتراض عدة طائرات مسيرة قالت إنها كانت تستهدف البلاد، حيث أفاد محمد المنصوري، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، أن سلاح الدفاع الجوي تصدى فجر اليوم للأهداف الجوية المعادية قرب منطقتي الرميثية وسلوى بكفاءة عالية، دون تسجيل أي إصابات، مع استمرار الأوضاع مستقرة.

وفي السعودية، أُغلقت مصفاة تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة، فيما أصيبت شظايا صاروخية عاملين في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت دون توقف الإنتاج.

تعرضت مصفاة رأس تنورة السعودية على شاطئ الخليج للاستهداف الإثنين، على ما أفاد مصدر مطلّع وكالة فرانس برس، فيما أطلقت إيران سلسلة هجمات جديدة استهدفت دول الخليج.

وأفاد المصدر أنّ الاستهداف تسبّب بحريق لكن تم إطفاؤه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية السمية (واس) عن المتحدث باسم الجيش السعودي قوله إنّه "تم اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم"، وأشار إلى اندلاع "حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض دون وقوع إصابات بالمدنيين".

وأعلن المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء عن هجمات على القاعدة الأميركية في علي السالم وإصابة حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بأربعة صواريخ كروز، إضافة إلى هجمات على القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بأربع مسيرات، وإصابة ثلاث ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في مضيق هرمز.

كما أسفرت الهجمات الإيرانية عن مقتل شخص واحد على الأقل في الكويت وإصابة 32 آخرين من رعايا أجانب، في حين قتل عامل آسيوي وأصيب آخران إثر حريق بسفينة في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين ناجم عن سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه.

في المقابل، شدد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على أن خيار الرد على العدوان الإيراني مطروح رسميا، مؤكدين أن الهجمات تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول، مع رفض أي استخدام لأراضيهم لشن هجمات على إيران، في وقت تشهد دول الخليج لحظة حرجة في مسار الصراع الإقليمي.