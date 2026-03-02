السعودية قد ترد عسكريا في حال شنّت إيران هجوما "مُنسقا" على منشآتها النفطية

"الرد العسكري سيكون خيارا مُحتملا للسلطات السعودية إذا ما اعتبرت أنّ إيران تشن حملة مُنسقة ضد المنشآت النفطية في المملكة".

أفاد مصدر مُقرّب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، بأن المملكة قد تردّ عسكريا في خال شنّت إيران هجوما "مُنسقا" على بنيتها التحتية النفطية، وذلك بعد توقف العمل في بعض منشآت مصفاة رأس تنورة إثر استهدافها بمسيّرتين.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "الأمر يتوقف على ما إذا كان سيُنظر إلى هذا الهجوم على أنه هجوم مُباشر على شركة أرامكو من قِبل القيادة الإيرانية، أم أنه مجرد طائرة مسيرة مارقة اقتربت من الموقع. في هذه المرحلة، أعتقد أن السعودية ستُراقب الوضع وتنتظر".

وأوضح أنّ الرد العسكري سيكون خيارا مُحتملا للسلطات السعودية إذا ما اعتبرت أنّ إيران تشن حملة مُنسقة ضد المنشآت النفطية في المملكة.

ورأى أن المملكة ستستهدف "منشآت النفط الإيرانية إذا شنت إيران هجومًا مُنسقا على أرامكو"، في إشارة لشركة النفط السعودية العملاقة أحد أكبر مصادر داخل السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

يضم مجمع رأس تنورة، الواقع على الساحل الشرقي للمملكة، إحدى أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط، وهو يُعدّ ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في المملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 550 ألف برميل يوميا.

في وقت سابق الإثنين، قالت وزارة الطاقة في بيان "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، أنّه "تم اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم"، مشيرا إلى اندلاع "حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض دون وقوع إصابات بالمدنيين".