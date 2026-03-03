الحرس الثوري الإيراني يوسع عملياته ضد إسرائيل وقواعد أميركية بالمنطقة

وسع الحرس الثوري الإيراني عملياته لتشمل ضرب مواقع أميركية في الخليج والعمق الإسرائيلي، مستخدما صواريخ فرط صوتية ومسيّرات متطورة، فيما واصلت إسرائيل والولايات المتحدة استهداف منشآت عسكرية وسيادية وإيرانية حيوية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الثلاثاء، توسيع عملياته العسكرية لتشمل قواعد أميركية في دول المنطقة، إلى جانب استهداف العمق الإسرائيلي، مستخدما منظومات صاروخية متطورة ضمن تصعيد سريع لا تبدو نهايته قريبة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وكالة تسنيم أن الضربات استهدفت المصالح الأميركية في الكويت مرتين خلال ساعات، شملت قاعدة "عريفجان"، مدعيا الحرس وقوع أكثر من 40 قتيلا و70 مصابا بين العسكريين الأميركيين في الكويت ودبي، وهو ما لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وأعلنت ​القيادة ​المركزية ⁠الأميركية أن ​ستة ​من أفراد ‌الجيش ⁠الأميركي ​قتلوا ​في ⁠الصراع ​مع ​إيران.

في الوقت نفسه، أعلن الحرس استهدافه العمق الإسرائيلي، بما في ذلك مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومقر قائد القوات الجوية، إضافة إلى قواعد عسكرية في حيفا وبئر السبع والقدس، فضلاً عن ناقلات نفط وسفارات.

وأكد الحرس عزمه تصعيد عملياته ضد إسرائيل والوجود الأميركي في المنطقة، مستفيدا من صواريخ فرط صوتية مثل "فتاح 2" و"خيبر شكن"، وصواريخ يصعب اعتراضها بالأنظمة الأرضية.

كما استخدم مقاتلات سوخوي 24 وزوارق حربية لاستهداف السفن في الخليج التابعة، بحسبه، لأميركا أو إسرائيل.

على الصعيد المقابل، واصلت القوات الأميركية والإسرائيلية استهداف الأراضي الإيرانية، مع ضرب مواقع متعددة في المحافظات الأربع، شملت مجمع الإذاعة والتلفزيون، منطقة "إيفين" التي تضم سجنا مركزيا في طهران، ومقر البرلمان القديم قرب ميدان الثورة.

كما طال الهجوم منشآت نفطية في "نطنز" بمدينة أصفهان، في تحول واضح من استهداف البنى العسكرية إلى العصب الاقتصادي الحيوي لإيران.

الجيش الأميركي يعلن تدمير مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني

وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون الاثنين عن تدمير مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مواقع إيرانية للدفاع الجوي وإطلاق الصواريخ، في خضم الحرب المستعرة في الشرق الأوسط منذ نهاية الأسبوع الفائت.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقعها الإلكتروني "دمرت القوات الأميركية مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الإسلامي، وقدرات دفاع جوي إيرانية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومطارات عسكرية، خلال عمليات متواصلة".

منذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وقواعد أميركية خليجية، ما ألحق أضرارا بمنشآت مدنية بينها مطارات وموانئ ومباني مختلفة.