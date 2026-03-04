رئيس وزراء قطر لعراقجي: إيران تسعى إلى "إلحاق الضرر بجيرانها وجرّهم إلى حرب ليست حربهم"

أكد رئيس الوزراء القطري لنظيره الإيراني رفض الدوحة للهجمات التي طالت أراضيها ومرافق مدنية بينها محيط مطار حمد ومنشآت غاز، معتبراً أنها انتهاك للسيادة ونهج تصعيدي. وطالب بوقف فوري للاعتداءات، متوعداً بالرد على أي مساس بأمن البلاد.

أكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أن إيران بهجماتها على دول الخليج، "تسعى إلى إلحاق الضرر بجيرانها، وجرّهم إلى حرب ليست حربهم".

وأضاف، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن هذه الهجمات "لا تعكس سوى نهج تصعيدي من الجانب الإيراني ولا تدلّ على أي رغبة حقيقية في التهدئة أو الحل".

وأضاف أن قطر " ستتصدى لأي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها وسلامة أراضيها، ومصالحها الوطنية"، وأن "هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمرّ دون ردّ".

مطالبة إيران بـ"وقف فوري" لهجماتها على دول المنطقة

وطالب بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره عباس عراقجي، بأن توقف إيران استهداف دول المنطقة ردا على الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وأفادت الخارجية القطرية بأن آل ثاني، طلب "الوقف الفوري لهذه الهجمات على دول المنطقة التي نأت بنفسها عن هذه الحرب"، معتبرا أنها "لا تعكس أي حسن نية لدى الجانب الإيراني تجاه جيرانه".

ورفض آل ثاني موقف طهران القائل بأن الهجمات تستهدف حصرا المصالح الأميركية، مؤكدا أن "الوقائع على الأرض تُظهر بوضوح أن الاستهدافات طالت مناطق مدنية وسكنية داخل دولة قطر، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال".

وشدّد على أن هذا "الأمر يشكّل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولمبادئ القانون الدولي".