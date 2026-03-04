غارات إسرائيلية على لبنان تسفر عن شهداء وجرحى ونزوح آلاف

يشهد لبنان تصعيدا عسكريا واسعا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ونزوح آلاف المدنيين، وسط تحذيرات بإخلاء بلدات جنوبية.

استشهد 11 شخصا وأصيب 23 آخرون، فجر الأربعاء، في سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق في جبل لبنان وبعلبك، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه الغارات بعد يوم دام أسفر، وفق حصيلة رسمية، عن استشهاد 50 شخصا وإصابة 335 آخرين منذ بدء التصعيد الثلاثاء، إلى جانب نزوح نحو 58 ألف شخص من المناطق التي طالتها الضربات.

كما سمع دوي انفجار قوي في بيروت، وتصاعدت أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية عقب غارات جوية جديدة استهدفتها إضافة إلى مرتفعات في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه إنذار عاجل بإخلاء 16 بلدة وقرية في جنوب لبنان، مطالبا السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. كما أفاد باعتراض عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى سقوط صاروخ واحد دون تسجيل إصابات.

من جهتها، أكدت قوات اليونيفيل أن جنودا إسرائيليين عبروا الحدود في أربع نقاط قبل عودتهم جنوبا، فيما أفاد شهود بانسحاب الجيش اللبناني من سبعة مواقع أمامية على الأقل على الحدود.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن 11 هجوما على إسرائيل، قال إنها شملت استخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ موجهة، واستهدفت منشآت عسكرية في شمال إسرائيل، إضافة إلى خمس دبابات إسرائيلية، ثلاث منها داخل الأراضي اللبنانية، وفق بيانه. كما أعلن إسقاط مسيّرة في الجنوب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه واصل غاراته على بيروت، مستهدفًا ما وصفه بمقرات قيادة ومستودعات ووسائل قتالية ومكونات اتصالات تابعة لاستخبارات حزب الله، قال إنها كانت تعمل تحت غطاء مدني.

ويأتي هذا التصعيد بعد استئناف حزب الله، الاثنين، إطلاق الصواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في خطوة قال إنها رد على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما ينذر بمزيد من التوتر واتساع رقعة المواجهة.