تحليل | عقارات الإمارات أمام اختبار صعب بعد الهجمات الإيرانية

أثارت الهجمات الصاروخية الإيرانية على دبي وأبو ظبي مخاوف في قطاع العقارات الإماراتي، بعدما هزّت صورة الخليج كمنطقة آمنة للاستثمار، ما انعكس على ثقة المستثمرين والطلب على المشاريع الجديدة.

يواجه قطاع العقارات في دولة الإمارات، الذي شهد ازدهارًا لسنوات طويلة، اختبارًا غير مسبوق عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي بددت صورة الخليج كمنطقة آمنة للاستثمار، وأثارت مخاوف لدى المستثمرين بشأن استقرار السوق.

وكشفت التطورات الأخيرة حجم اعتماد دبي وأبو ظبي على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الطفرة العمرانية المتسارعة، في ظل تراجع الثقة وارتفاع منسوب القلق لدى المستثمرين.

وتسببت الهجمات التي طالت مطارات وموانئ ومناطق سكنية في دبي وأبو ظبي بإلحاق ضرر بسمعة الاستقرار التي تمتعت بها المنطقة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تضخم الأسعار. كما يواجه المطورون العقاريون، الذين اعتادوا بيع الوحدات خلال ساعات حتى وهي قيد الإنشاء، واقعًا مختلفًا مع تراجع الطلب وتزايد الحذر في السوق.

وقالت شركة "بيترهومز" إن هذا النوع من عمليات البيع لوحدات قيد الإنشاء كان يمثل 65 بالمئة من معاملات دبي في 2025، ما يعني أن معظم عمليات الشراء كانت لمنازل لم يبدأ بناؤها بعد.

وقد يواجه ​هذا المسار الآن سوقا أشد صعوبة، مع توقع أن تكون شهية الأجانب هي العامل الحاسم.

وهوت أسهم شركات التطوير العقاري في دبي وأبو ظبي أمس الأربعاء. وتراجعت أسهم الدار العقارية، ​أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في أبو ظبي، وإعمار العقارية، التي يُعتبر وسط مدينة دبي وبرج خليفة من أبرز مشروعاتها، بنسبة خمسة بالمئة لكل ⁠منهما، فيما انخفضت أسعار سندات كبار المطورين بشكل حاد.

كما أصبحت أسواق السندات، وهي مصدر تمويل حيوي لمطوري الإمارات، مغلقة فعليا في الوقت الراهن أمام الإصدارات الجديدة، مع اتساع فروق العوائد في ​أنحاء القطاع.

وقلل بعض المطورين من حدة موجة التراجع في السوق.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار غلوبال"، المطور العقاري الذي يقف وراء سلسلة من المشروعات تحمل علامة ترامب التجارية في أنحاء ​الخليج "في هذه المنطقة نعرف أن الأمور تبدأ بسرعة وتنتهي بسرعة، ونحن نتجاوز ذلك لأن المقومات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية".

وأضاف "لا يوجد شيء معلق... كل شيء يسير كما هو مخطط له".

لكن آخرين قالوا إن تداعيات الأحداث أصبحت ملموسة بالفعل.

وقال مصرفي كبير يعمل في مجال العقارات إن الشركة التي يعمل فيها علقت هذا الأسبوع خطة كانت تستهدف جمع رأسمال لتنفيذ مشروعات عقارية في الإمارات.

وأضاف "المستثمرون في هذه المرحلة لا يفكرون في ضخ ​استثمارات في المنطقة"، مشيرا إلى أن علاوة المخاطر في مجال الاستثمار العقاري في الإمارات أصبحت "أعلى بكثير".

وأشار إلى أن البنوك الدولية ستتعرض لضغوط لتقليل القروض الجديدة، ما قد يدفع إلى بيع ​أصول إذا طال أمد الصراع.

صعود

تبدل أفق دبي خلال عقدين بفعل الطموح الهائل في قطاع الإنشاءات.

وتحولت نخلة جميرا، التي كانت يوما ما تجربة رائدة في استصلاح الأراضي، إلى منطقة سكنية فاخرة في الوقت الحالي؛ أما ‌نخلة جبل ⁠علي، وهي مشروع ثان أكبر على شكل نخلة، فترتفع من مياه الخليج.

كما تعمل أبو ظبي أيضا على إعادة تشكيل ساحلها من خلال أعمال تشييد هادئة لكنها تحمل القدر نفسه من العزيمة.

وتسارعت موجة الازدهار العقاري بعد جائحة كوفيد-19، مع تدفق مستثمرين أجانب إلى الإمارات بسبب منظومة الإعفاء من الضرائب وتأشيرات الإقامة المُيسرة والإصلاحات الاقتصادية.

وتدفقت أموال الروس الفارين من حرب أوكرانيا، إلى جانب مليارديرات ومكاتب عائلية وصناديق تحوط صوب القطاع العقاري، بدافع من انعدام ضريبة الدخل ووجود بيئة أعمال تسعى إلى منافسة المراكز المالية العالمية.

وبحلول عام 2025 تجاوز عدد سكان الإمارات 11 مليون نسمة وشكل الوافدون قرابة 90 ​بالمئة من السكان، وتشير بيانات رسمية إلى ​أن هذا العدد من بين الأعلى في ⁠العالم.

وذكرت وكالة "فيتش" أن أسعار العقارات في دبي قفزت 60 بالمئة بين عام 2022 والربع الأول من 2025.

واستمر النمو أواخر العام الماضي، إذ ذكرت شركة الاستشارات العقارية "سي. بي. آر. إي" أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنحو 13 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.

وفي أبو ظبي، ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنحو ​32 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف" التابعة للونيت في أبو ظبي "الأثر الحقيقي على العقارات يجب قياسه ​عند مستوى الطلب بعد توقف ⁠الصراع. هناك سيظهر التأثير الفعلي".

وأشار إلى أن أسهم شركات التطوير المدرجة تراجعت تماشيا مع هبوط السوق خمسة بالمئة أمس الأربعاء.

موجة بناء

وحتى قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، كان محللون يحذرون من أن المعروض يتجاوز نمو السكان.

وقال بنك "جيه. بي. مورجان" الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يستوعب التوسع الديموغرافي في دبي ما بين 300 ألف إلى 400 ألف وحدة جديدة متوقعة بحلول 2028.

وقال اقتصاديون في بنك ⁠أبو ظبي التجاري ​في مذكرة أمس الأربعاء "سيكون اهتمام الأجانب بشراء العقارات عقب الصراع عاملا حاسما".

وأضافوا أن الوافدين والمشترين غير المقيمين يشكلون ركنا ​أساسيا في الطلب، مع توقع ارتفاع المعروض الجديد بدءا من النصف الثاني من هذا العام واستمراره في الارتفاع خلال العامين المقبلين.

وجاءت الهجمات في وقت كانت فيه موجة المعروض تتسارع.

وقال رايان ليماند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نيوفيغن ويلث ​مانغمنت لإدارة الثروات" في أبو ظبي "يعتمد الاستثمار العقاري عادة على الاستقرار ووضوح الرؤية واستمرار ثقة المستثمرين، وهي عوامل تميل إلى التراجع خلال فترات الغموض الجيوسياسي الممتدة".