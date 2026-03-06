شهداء ومصابون بلبنان: الجيش الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت 26 مرّة حتّى الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ 26 موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، حتّى الآن، مستهدفا مباني وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله. وأسفرت الهجمات عن 123 شهيدا و683 جريحا في لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه شنّ، منذ الإثنين، 26 موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مباني شاهقة وبنى تحتية ادعى أنها تابعة لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "نحو 26 موجة غارات على الضاحية منذ بداية المعركة"، مضيفا أنه "أغار الليلة الماضية، في بيروت على مقرّات قيادة وعشرة مبانٍ شاهقة"، زاعما أنها "تضمّ بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

كما زعم أنه استهدف أيضا "مقر المجلس التنفيذي للحزب ومستودعا كانت تُخزن فيه طائرات مسيرة يستخدمها حزب الله في تنفيذ هجماته".

ومنذ الإثنين، استشهد 123 شخصا، وأصيب 683 آخرون في لبنان، جرّاء الغارات الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

تغطية خاصّة ومتواصلة: