دول الخليج والحرب على إيران: تصعيد عسكري وحروب طاقة وكلفة متصاعدة

تدفع المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة مسارح العمليات نحو اختبار عملي لأسلحة القرن الحادي والعشرين، وتجمع القتال بين قاذفات شبحية بعيدة المدى مثل "B-2 Spirit"، وبين حاملات طائرات عملاقة، وبين مدمرات صاروخية تعمل ضمن شبكات اعتراض، وبين صواريخ باليستية ومسيّرات هجومية، وكذلك بين حرب إلكترونية وسيبرانية الأثر. عندما تشغل الولايات المتحدة نحو 20 قاذفة ضمن أسطولها الاستراتيجي، وتخصصها لضرب أهداف حساسة مثل مراكز القيادة والبنية النووية ومنشآت الصواريخ، وتدمج طلعتها مع التزود بالوقود جوًا ومع منصات إنذار مبكر، فتتحول الضربة إلى حزمة تشغيل كاملة. تترجم هذه الحزمة إلى كلفة تشغيلية كبيرة عندما تُقدّر كلفة طلعة "B-2" بنحو 30.2 مليون دولار، وفق تقديرات تشغيلية مرتبطة بساعات الطيران والوقود والطائرات المرافقة والصيانة والذخائر، وتتحول الكلفة هنا إلى جزء من قوة الردع نفسها. تدير منصات الإنذار المبكر "E-3 Sentry" مجالًا جويًا واسعًا عندما تعمل قرابة 16 منصة ضمن الخدمة الفعالة، وتسرّع تدفق البيانات، وتقلص زمن القرار، وتنسق بين المقاتلات والسفن ومنظومات الدفاع الأرضية، فتغدو السماء مركز إدارة معركة متحركًا.

توسع البحرية الأميركية هذا المنطق عندما تشغل حاملة مثل "USS Abraham Lincoln CVN-72" بطول يقارب 333 مترًا، وتدير جناحًا جويًا يضم عادة 65 إلى 75 طائرة قابلة للزيادة حتى نحو 90 طائرة حسب المهمة، وتولد مسارًا حربيًا يوميًا يقارب 120 إلى 160 طلعة في الوضع الاعتيادي، ثم ترفع القدرة نحو 200 طلعة في ذروة التصعيد، فتقدم غطاء استطلاع وضربات دقيقة ودعمًا قريبًا وفرض تفوق جوي. ترفع حاملة "USS Gerald R. Ford CVN-78" سقف التشغيل عندما يبلغ طولها نحو 337 مترًا، وتستخدم نظام إطلاق كهرومغناطيسيًا يزيد معدلات الإقلاع ويقلص زمن التحضير، وتخطط لقدرة توليد طلعات تصل إلى 160 طلعة يوميًا في الوضع الاعتيادي، ثم ترتفع نحو 270 طلعة يوميًا في ذروة العمليات، فتتحول القدرة الجوية إلى ضغط مستمر فوق مسارح بعيدة. تربط المدمرات الصاروخية هذه القوة الجوية بقوة صاروخية دقيقة عندما تحمل مدمرات فئة "Arleigh Burke" مثل "USS Pinckney DDG-91" نظام إطلاق عمودي بنحو 96 خلية، وتدير صواريخ كروز بعيدة المدى مثل "توماهوك" بمدى يتجاوز 1500 كيلومتر، وتؤدي في الوقت نفسه دور الدرع الدفاعي عبر منظومة "إيجيس"، فتتشكل منظومة هجومية دفاعية متزامنة تتغذى من الاستشعار ومن الاتصال الفضائي ومن شبكة قيادة وسيطرة.

التسليح الدفاعي

تشغل الولايات المتحدة طبقات دفاع جوي وصاروخي عندما تفعل سبع بطاريات "THAAD" وتدير عشرات بطاريات "باتريوت" داخل أراضيها وخارجها، وتربط هذه الطبقات برادارات وإنذار مبكر يدمج البر بالبحر بالجو، فتتحول عملية الاعتراض إلى بنية صناعية ومالية تُدار مثل خط إنتاج بقدر ما تُدار مثل اشتباك. تقيس الحرب قدرتها على الاستمرار عبر حساب كلفة الصاروخ مقابل الصاروخ عندما يتجاوز ثمن صاروخ "توماهوك" مليون دولار للقطعة مع دورة إنتاج طويلة، وعندما يصل ثمن صاروخ "Patriot PAC-3" إلى نحو 4 ملايين دولار، وعندما يقترب ثمن صاروخ "THAAD" من نحو 13 مليون دولار، فتدخل الذخائر في ميزان استهلاك يومي يضغط على المخزون وعلى زمن التعويض. تدفع وتيرة القتال نحو استنزاف المخزون عندما تشير تقديرات تشغيلية إلى إطلاق أكثر من 150 صاروخًا من طراز "THAAD" خلال شهر واحد من أصل مخزون يُقدّر بنحو 632 صاروخًا، فتبرز حساسية الاستدامة أمام كثافة الهجمات وكثافة الاعتراض. تترجم قرارات الاشتباك إلى أرقام ضخمة عندما تُقدّر بعض التقديرات الإنفاق بنحو 779 مليون دولار خلال أول 24 ساعة من العمليات الجوية والبحرية، وعندما تُقدّر كلفة تحشيد سابق أعاد تموضع طائرات ونشر أكثر من 12 سفينة بنحو 630 مليون دولار، فتظهر الحرب كفاتورة تشغيل متسارعة قبل أن تظهر كخريطة ميدان.

تعزز الصناعة الدفاعية العالمية هذا المسار عندما تسجل أكبر 100 شركة سلاح إيرادات تقارب 632 مليار دولار سنويًا، وتوسع خطوط التصنيع وسلاسل التوريد العابرة للقارات، وتربط الذكاء الاصطناعي والفضاء والإلكترونيات الدقيقة بإنتاج الذخائر والدفاعات الجوية. توسع إسرائيل داخل هذا الإطار صادراتها العسكرية عندما تتجاوز 14.7 مليار دولار سنويًا، وتدمج اقتصاد "الهاي-تك" بصناعة الأمن عندما تصل صادرات قطاع التكنولوجيا المتقدمة إلى نحو 78 مليار دولار سنويًا، فتتداخل البرمجيات مع السلاح، وتتحول الخبرة العملياتية إلى منتجات، وتتحول الحرب الإلكترونية إلى طبقة تشغيلية ترفع كفاءة الاستهداف وتزيد قدرة الرصد والتعقب.

حروب الطاقة والممرات

تفرض الجغرافيا على الخليج دور العقدة في نظام الطاقة العالمي عندما يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، بما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، وعندما تعبر عبره نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال تصل في بعض التقديرات إلى نحو 30%، فتتحول كل حادثة في محيط المضيق إلى موجة تسعير عالمية. ترفع الضربة أو التهديد كلفة التأمين البحري وتدفع الأسواق إلى تسعير المخاطر خلال ساعات، ثم تنقل الارتداد إلى النقل والشحن والغذاء والصناعة، فتدخل اقتصادات كبرى في حساسية تضخم وفائدة. وبهذا توسع الحرب بنك الأهداف باتجاه المصافي ومحطات الغاز وموانئ التصدير عندما تُعامل الطاقة كقدرة تشغيل ورافعة سيادة، فتتقدم حماية المرافق الحيوية إلى صدارة القرار العسكري والاقتصادي.

يكشف استهداف مرافق رأس لفان ومسيعيد بمسيّرات إيرانية، وما تبعه من إيقاف إنتاج الغاز المسال، عن انتقال الحرب من منطق الردع العسكري إلى منطق الضغط على العقدة الطاقوية العالمية، حيث تتحول منشأة التصدير إلى نقطة ارتكاز استراتيجية تضغط على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد في آن واحد. يدفع ارتفاع العقود الأوروبية بأكثر من 30% خلال ساعات إلى قراءة الهجوم بوصفه رسالة موجهة إلى السوق بقدر ما هو موجه إلى الدولة، ويضع مضيق هرمز في قلب معادلة تسعير يومية تتجاوز حدود الخليج. يبرز وزن قطر في هذه المعادلة عندما تمثل نحو 12% من صادرات الغاز المسال بطاقة تقارب 77 مليون طن سنويًا، مع خطة توسع إلى 142 مليون طن بحلول 2030، ما يجعل أي تعطل، ولو قصير الأمد، عاملًا يعيد تشكيل توقعات العرض والطلب عالميًا. يختبر الحدث قدرة البنية التحتية الدفاعية والتشغيلية على احتواء الصدمة، ويكشف في الوقت نفسه حساسية الأسواق تجاه المخاطر الجيوسياسية، حيث تتحول الطاقة إلى سلاح ضغط اقتصادي واسع النطاق، وتتداخل الكلفة المالية مع الحسابات العسكرية، وتدخل الدول المستوردة في سباق إدارة مخزون وتسعير مخاطر يعيد ترتيب أولويات الأمن الطاقوي في أوروبا وآسيا.

تفعيل الوساطة والدبلوماسية

تدخل دول الخليج مرحلة اقتصاد تحت الحماية عندما ترفع الإنفاق على الدفاعات الجوية والصاروخية، وتحصن الموانئ ومحطات الكهرباء ومراكز الاتصالات ومنشآت الطاقة، وتربط التشغيل اليومي بخطط طوارئ لوجستية وأمنية. تتأثر وظيفة الخليج كمحور عالمي عندما تتقلص حركة الطيران العابرة عبر مراكز مثل دبي والدوحة والكويت، وتتوقف رحلات الطيران، وعندما تتباطأ سلاسل الإمداد، وعندما تتوسع كلفة المخاطر على السياحة والمؤتمرات والتمويل الاقتصادي والتجارة، فتتحول سمعة الاستقرار إلى أصل اقتصادي يحتاج إدارة يومية ويحتاج إلى تفعيل قنوات الدبلوماسية لإنهاء الحرب. عمومًا، تستخدم الصناديق السيادية الخليجية احتياطيات كبيرة لامتصاص الصدمات وحماية السيولة واستقرار الأسواق، وتدير دول مجلس التعاون كتلة اقتصادية تقارب 2.3 تريليون دولار كناتج محلي إجمالي، فتتداخل حماية الاقتصاد مع حماية السيادة.

تسند استضافة القواعد الأجنبية موازين الردع عندما توفر مظلة تشغيل وتكاملًا استخباراتيًا وتقنيات اعتراض، وتوسع في الوقت نفسه مساحة التداخل بين القرار الإقليمي وقرارات القوى الكبرى، فتتعقد حسابات الانخراط كلما توسعت الجبهات وكلما دخلت أطراف إضافية في دورة الرد والرد المضاد. تعيد الدبلوماسية الخليجية ضبط معنى الوساطة عندما تتحول من قناة علاقات إلى أداة إدارة مخاطر، وتربط تهدئة التصعيد بحماية الممرات البحرية وبخفض علاوات المخاطر وباستعادة انتظام الطيران والتجارة، فتبرز الوساطة كجزء من هندسة الاستدامة الاقتصادية والأمنية. تنتهي الصورة إلى حرب مركبة تقيس القوة بالنار وبالقدرة على الاستدامة وبالقدرة على إدارة الكلفة، وتدفع الخليج إلى العمل على تشغيل دفاعات الاعتراض، وحماية تدفقات الطاقة، وتدوير السياسة لتقليل اتساع الأهداف وتخفيف اندفاع الحرب نحو مستويات أعلى من الانخراط الإقليمي والدولي.