ما عدد الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي أطلقت على دول الخليج؟

ترد إيران على الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضدها بهجمات تستهدف القواعد الأميركية في دول الخليج، وفي ما يلي إحصاءات صادرة عن قطر والبحرين والإمارات والكويت بعدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواءها وسقطت في أراضيها.

من إحدى الهجمات الإيرانية قرب مستودعات للوقود في ميناء بالإمارات (Gettyimages)

تواصل إيران إطلاق صواريخها وطائراتها المسيّرة نحو القواعد والسفارات والقنصليات الأميركية في دول الخليج، في سياق ردها على الحرب الأميركية – الإسرائيلية التي تدخل الجمعة يومها السابع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ما يلي إجمالي الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارات الدفاع في دول الخليج (لا تشمل السعودية وسلطنة عمان) بشأن المسيّرات والصواريخ الإيرانية التي استهدفت أراضيها منذ بدء الحرب صباح يوم السبت الماضي.

الإمارات

الصواريخ الباليستية:

- 196 صاروخا باليستيا ⁠تم رصدها

- 181 صاروخا تم ​اعتراضها

- 13 سقطت في البحر

- اثنان سقطا على ​أراضي الإمارات

الطائرات المسيرة:

- 1072 طائرة مسيرة تم اكتشافها

- 1001 طائرة تم اعتراضها

- 71 سقطت ​داخل أراضي الإمارات

صواريخ:

- ثمانية تم ​اكتشافها وتدميرها

قطر

الصواريخ الباليستية:

- 101 صاروخ باليستي تم ‌رصدها

- 98 ⁠صاروخا تم اعتراضها

طائرات مسيرة:

- 39 طائرة مسيرة تم اكتشافها

- 24 طائرة مسيرة تم اعتراضها

صواريخ:

- ثلاثة تم اكتشافها ​واعتراضها

طائرات:

- طائرتان من ​طراز ⁠"سو-24" تم اكتشافهما واعتراضهما

البحرين

الصواريخ:

- تدمير 74 صاروخا

طائرات مسيرة:

- 123 ​طائرة مسيرة تم تدميرها

الكويت

الصواريخ ​الباليستية:

- 178 ⁠صاروخا باليستيا تم رصدها واعتراضها

طائرات مسيرة:

- 384 طائرة مسيرة تم ⁠رصدها ​واعتراضها