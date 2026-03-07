الدفاعات الجوية العراقية تعترض صواريخ استهدفت السفارة الأميركية وقتيل إثر قصف مقرَّين للحشد الشعبي

اعترضت الدفاعات الجوية العراقية صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في بغداد، فيما سقط أحد المقذوفات داخل قاعدة تابعة للسفارة من دون تأكيد خسائر، وفي شمال البلاد، قُتل عنصر من الحشد الشعبي بقصف على مقرّين للحشد في محيط الموصل.

آثار انفجار في محيط مطار أربيل في العراق (Getty Images)

تصدّت الدفاعات الجوية العراقية لصواريخ أُطلقت نحو السفارة الأميركية في بغداد، مساء السبت، وفق ثلاثة مصادر أمنية عراقية، فيما سقط قتيل وسُجّل ضحايا من الحشد الشعبي، جرّاء قصف على مقرَّين للحشد في محيط الموصل.

ويُعدّ هذا الهجوم الأول من نوعه على السفارة في العاصمة العراقية، منذ بدء الحرب التي لم يسلم العراق من توسّع نطاقها.

وسُمع في العاصمة العراقية دوي انفجارات، مساء السبت، وأفاد شهود عيان، كانوا قرب المنطقة الخضراء التي تضمّ السفارة الأميركية، بأنّهم شاهدوا منظومات الدفاع الجوي تعمل فوق المنطقة.

وقال مسؤول أمني عراقي، "أُطلقت أربعة صواريخ... باتجاه السفارة الأميركية... تمكّنت الدفاعات الجوية من صدّ ثلاثة منها، فيما سقط واحد في مطار عسكري تابع للسفارة".

وأكّد مسؤولان أمنيان آخران وقوع هجوم بالصواريخ. ولفت أحدهما إلى أنّ كلّ الصواريخ تمّ إسقاطها، بما فيها الصاروخ الذي سقط في القاعدة الجوية للسفارة.

وأمر رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، بـ"ملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي بإطلاق المقذوفات باتجاه محيط السفارة الأميركية في العراق، وتقديمهم للعدالة"، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وأكّد أنّ "استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق هو فعل لا يمكن تبريره، أو القبول به تحت أي ظرف".

وكان العراق قد أعلن أنّه لا يريد الانجرار إلى الحرب الراهنة في الشرق الأوسط، لكنّه لم يبق في منأى عنها، بعدما عانت البلاد مدة طويلة من صراع بالوكالة على أرضها بين واشنطن وطهران.

ومنذ بداية الحرب، تم اعتراض العديد من الطائرات المسيّرة قرب مطار بغداد.

وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعترضت الدفاعات الجوية في الأيام الأخيرة مسيّرات في أجواء المدينة، التي يستضيف مطارها قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ 2014 لمحاربة تنظيمات تصفها بالـ"إرهابية"، بالإضافة إلى قنصلية أميركية ضخمة.

وفي محيط مدينة الموصل بشمال العراق، قُتل عنصر في هيئة الحشد الشعبي وأُصيب ثلاثة آخرون في قصف على مقرَّين للحشد، حسبما أفادت السلطات مساء السبت.

وأوردت خلية الإعلام الأمني في بيان "في تمام الساعة 18:10، تعرض مقر اللواء 40 في هيئة الحشد الشعبي إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة، كما تعرض الفوج 33 (التابع للحشد الشعبي) إلى استهداف جوي مجهول، في محافظة نينوى".

وأضاف البيان أنّه أسفر "الاعتداءان الغاشمان عن ارتقاء مقاتل شهيد من أبطال الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين"، وسُجّلت كذلك أضرار مادية، بحسب المصدر نفسه.

وكان مصدران في الحشد قالا، في وقت سابق السبت، إنّ ضربة جوية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي، تضمّ اللواء 40 قرب الموصل في شمال العراق.

ورجّح أحدهما أن تكون الضربة أميركية، مشيرا إلى تسجيل ضحايا.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي استهدفت مرارا قوات أميركية في العراق والمنطقة.