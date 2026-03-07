شرقي لبنان: اشتباكات عقب محاولة إنزال جوي إسرائيلي

الوكالة اللبنانية: "اشتباكات على مرتفعات السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية-السورية، لجهة محور منطقة النبي شيت-حام، لصد محاولات إنزال إسرائيلية".

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، بأن جنودًا إسرائيليين حاولوا القيام بعملية إنزال على طول الحدود اللبنانية السورية فيما قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا معهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، وتلفت الوكالة الفرنسية في تقرير لها، فجر السبت، إلى أنه "إذا تأكدت صحة التقارير، فهذه الحادثة ستكون أعمق توغل للقوات الإسرائيلية داخل لبنان" منذ خطفت قوات في وحدة خاصة عماد أمهز الذي قالت إسرائيل إنه عنصر في حزب الله، من مدينة البترون الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان، أن "غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبي شيت، أمس (الجمعة) أسفرت، وفق حصيلة محدثة غير نهائية، عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح". وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ تواصل حتى الآن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "اشتباكات تدور على مرتفعات السلسلة الشرقية، على الحدود اللبنانية-السورية، لجهة محور منطقة النبي شيت-حام، لصد محاولات إنزال إسرائيلية" وهي منطقة يملك فيها حزب الله وجودًا كبيرًا.

من جهته، قال حزب الله في بيان إن مقاتليه رصدوا تسلّل 4 مروحيّات تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتجاه السوري، "حيث عمدت إلى إنزال قوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون".

وبحسب البيان "تقدمت قوة المشاة المعادية باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت (...) وعند وصولها إلى المقبرة، (...) اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأوضح أن الاشتباك تطور "بعد انكشاف القوة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة نارية مكثفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربي والمروحي لأجل تأمين انسحاب القوة من منطقة الاشتباك"، بحسب بيان حزب الله

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي موجات من إطلاق النار في الهواء.

لبنان: اشتباكات ونيران مكثفة في أجواء بلدة النبي شيت بالبقاع وأنباء تتحدث عن محاولة إنزال جوي من الطيران الإسرائيلي pic.twitter.com/vOivddTNiR — موقع عرب 48 (@arab48website) March 6, 2026

إلى ذلك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كانت مدينة النبي شيت هدفًا لما لا يقل عن 13 غارة جوية إسرائيلية، الجمعة، في حين أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل.

واستشهد 217 شخصًا وأصيب 798 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، يوم الإثنين، في أعقاب انخراط حزب الله مع إيران ضد الحرب الأميركية - الإسرائيلية التي اندلعت صباح السبت الماضي؛ فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 جنود من لواء "غفعاتي" بينهم خمسة بجروح خطيرة عند الحدود جراء إطلاق قذائف من لبنان.