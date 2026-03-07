مقتل 4 عسكريين جزائريين إثر تحطم طائرة عسكرية

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة نقل عسكرية جزائرية قرب قاعدة بوفاريك إلى أربعة قتلى من طاقمها، بعد وفاة ضابطين في المستشفى، فيما فُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، ارتفاع حصيلة حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية، قبل يومين، إلى أربعة قتلى، بعد وفاة اثنين آخرين من أفراد طاقمها في المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، الخميس، عن تحطم "طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع (BE 1900)، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك (نحو 30 كلم جنوب الجزائر)، وعلى متنها طاقم مكوّن من ستة أفراد".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

والسبت، قال بيان جديد للوزارة: "التحق يوم أمس الجمعة بالرفيق الأعلى إطاران (ضابطان) آخران من طاقم الطائرة، ليرتفع بذلك عدد شهداء هذا الحادث الأليم إلى أربعة".

وتفقد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، الجمعة، المصابين في المستشفى، بحسب صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

وفي نيسان/أبريل 2018، تحطمت طائرة تابعة للجيش الجزائري، بعيد إقلاعها من القاعدة نفسها، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا، معظمهم من العسكريين وأفراد أسرهم، في أسوأ كارثة جوية في تاريخ الجزائر.