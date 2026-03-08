تراجع قياسي للجنيه المصري مع اضطراب الأسواق جراء الحرب على إيران

زاد الدولار الأميركي الواحد على 52 جنيها مصريا، في أدنى انحدار لقيمة العملة المصرية، وتعدّ الحرب على إيران السبب المركزيّ لهذا الانحدار، إذ آثرت شركات عالمية تجنّب المرور من قناة السويس التي تدرّ على مصر دخلا من العملات الأجنبية

انخفض الجنيه المصري، اليوم الأحد، إلى أدنى مستوى له مع تداول أكثر من 52 جنيها مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس التداعيات الاقتصادية للحرب على الدولة الأكثر سكانا في المنطقة.

امتدت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى الخليج وأبعد، لتطال أسواق الطاقة والتجارة العالمية، مع توقف حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط في العالم.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد حذّر الأسبوع الماضي من أنّ مصر في "حالة شبه طوارئ"، منبها إلى احتمال تجدد الضغوط التضخمية.

ورغم أنّ مصر بمنأى عن النزاع المسلّح المباشر، إلا أنّ الحرب دفعت بعض شركات الشحن بعيدا عن قناة السويس، التي تُعدّ مصدرا رئيسا للعملات الأجنبية.

وقد أظهر اقتصاد مصر، المعتمد على الاستيراد، حساسية شديدة لتقلبات العملة في الماضي.

وبلغ التضخم 11,9% في كانون الثاني/ يناير، وكان قد بلغ ذروته عند ما يقرب من 40% في آب/ أغسطس 2023، على خلفية أزمة اقتصادية شديدة خفّت حدتها مذّاك، ويعود الفضل جزئيا إلى خطة إنقاذ تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، شهدت مساهمة بارزة من الإمارات العربية المتحدة.



