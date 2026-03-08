لبنان: غارات إسرائيلية متواصلة وإنذارات جديدة بالإخلاء في الجنوب

تتصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي طاولت بيروت ومناطق مختلفة من لبنان، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مواقع للحزب وعناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

تتواصل المواجهة العسكرية في لبنان على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تبادل للهجمات بين إسرائيل وحزب الله وتصاعد الغارات الإسرائيلية التي طالت بيروت ومناطق مختلفة. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجات جديدة من الضربات قال إنها تستهدف مواقع مرتبطة بالحزب وعناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرات لسكان عدد من القرى في منطقة النبطية، بينها أرنون ويحمر وزوطر الشرقية والغربية، مطالبًا المواطنين إلى إخلاء منازلهم والتوجه شمالًا. وقال إن هذه التحذيرات تأتي في ظل ما وصفه بنشاطات حزب الله في تلك المناطق، محذرًا من أن المباني التي تُستخدم لأغراض عسكرية ستكون عرضة للاستهداف.

بالتوازي مع ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت غرفة في أحد الفنادق في منطقة الروشة على الواجهة البحرية لبيروت. وأظهرت مشاهد من المكان أضرارًا كبيرة في الطابق الذي وقع فيه الاستهداف، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع وسط حالة من الهلع بين النزلاء الذين غادروا الفندق.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها قاعدة غليلوت التي تضم مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب تل أبيب، إضافة إلى قاعدة الرملة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية. كما قال الحزب إنه استهدف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل وتجمعات لجنود قرب الحدود، مشددا على أن هجماته تأتي ردًا على الضربات الإسرائيلية التي طاولت مناطق لبنانية خلال الأيام الأخيرة.

وأحصت السلطات اللبنانية نزوح أكثر من 450 ألف شخص منذ بدء الحرب، ممن سجلوا أسماءهم رسميا لدى الحكومة، ودعت من تبقى من النازحين الى تسجيل أسمائهم لدى السلطات، في وقت نزح عشرات الآلاف من سكان ضاحية بيروت الجنوبية بعد هجمات إسرائيلية عنيفة استهدفت مبان ومنشآت في معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.

تغطية خاصة ومتواصلة: