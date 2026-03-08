قتيلان و12 جريحا جراء "سقوط مقذوف عسكري" في محافظة الخرج السعودية

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في منشور على منصة إكس، إنّ المقذوف سقط على "موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج"، مشيرا إلى مقتل شخصين من "الجنسية الهندية والبنغلادشية" وإلى إصابة 12 آخرين.

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري (يسار) يستقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في طهران، 17 نيسان 2025 (Getty images)

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج وسط المملكة.

وذكر الدفاع المدني السعودي، في بيان، أن فرقه تدخلت عقب سقوط مقذوف عسكري استهدف موقعا سكنيا يتبع لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج.

وأوضح أن الحادثة أسفرت عن حالتي وفاة من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، إضافة إلى إصابة 12 مقيما من الجنسية البنغلاديشية، فضلا عن وقوع أضرار مادية في الموقع.

وشدد الدفاع المدني السعودي على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

والأحد، أعلنت كل من البحرين والكويت والسعودية والإمارات، تعرضها لهجمات جديدة بصواريخ وطائرات مسيّرة، مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومه التاسع.

والسبت، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اعتذارا، لدول الجوار، مشيرا في خطاب متلفز، إلى "وقف استهدافها ما لم تنطلق منها هجمات" ضد بلاده.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه مصالح وقواعد أميركية في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.