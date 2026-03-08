هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات تستهدف قواعد أميركية ودول الخليج

شهدت منطقة الخليج، صباح الأحد، موجة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية ومرافق مدنية في البحرين وقطر والسعودية والكويت والإمارات، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، في حين أكدت الولايات المتحدة دعمها الكامل للشركاء الإقليميين لحماية أراضيهم.

تعرضت قواعد عسكرية أميركية ودول في منطقة الخليج، صباح الأحد، لسلسلة هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة منسوبة إلى إيران.

وأعلنت البحرين عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر مبنى إحدى الجامعات في منطقة المحرق نتيجة سقوط شظايا صاروخ إيراني.

وفي قطر، أكدت وزارة الدفاع تصدي الدفاعات الجوية لستة صواريخ باليستية، سقط اثنان منها في المياه الإقليمية واثنان آخران في مناطق غير مأهولة دون تسجيل أي خسائر.

كما أشارت الوزارة إلى إحباطها صاروخي كروز إيرانيين يوم السبت، مؤكدة قدرة القوات المسلحة القطرية الكاملة على حماية أراضي الدولة.

أما في السعودية، فقد أعلنت وزارة الدفاع إحباط محاولات استهداف بعدة مسيرات في مدينة الرياض، بما في ذلك محاولة كانت متجهة نحو الحي الدبلوماسي، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

كما تم اعتراض وتدمير ستة مسيرات شرقي الرياض وثماني مسيرات أخرى بعد دخولها المجال الجوي.

وذكرت الوزارة أن صاروخا باليستيا كان متجها إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم قوات أميركية سقط في منطقة غير مأهولة، بينما دمرت ثلاثة صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة كانت تستهدف حقل الشيبة النفطي.

وفي الكويت، دوت صافرات الإنذار للمرة الخامسة فجر الأحد بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوية، وسمع دوي انفجارات شمال البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع أن منظوماتها الدفاعية والطائرات تتعامل مع الأهداف الجوية المعادية لحماية أجواء البلاد، وتم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية.

وأسفرت هذه العمليات عن أضرار مادية في بعض المنشآت المدنية وخزانات وقود مطار الكويت الدولي. كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية أثناء تأديتهما واجبهما الوطني.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هجماته بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قاعدة العديري في الكويت، ملحقا بها أضرارا جسيمة.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية أن هجومًا إيرانيًا استهدف منشأة قرب ميناء سلمان، ما أدى إلى إشعال حريق تدخل الدفاع المدني للسيطرة عليه، بالإضافة إلى إصابة شخص وتضرر محال تجارية في شارع رئيسي بالعاصمة المنامة بسبب سقوط شظايا صاروخ.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الداخلية تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، وأدى سقوط شظايا على سيارة في منطقة البرشاء بدبي إلى وفاة سائق باكستاني.

كما تضرر واجهة برج في منطقة دبي مارينا جراء اعتراض جوي ناجح من دون وقوع إصابات. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن البلاد استهدفت السبت بـ16 صاروخا باليستيا و121 طائرة مسيرة انطلقت من إيران.

من جهتها، وصفت القيادة المركزية الأميركية الهجمات الإيرانية بأنها استهداف متعمد وعشوائي لمطارات مدنية وفنادق وأحياء سكنية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشركاء الإقليميين لتوفير الحماية من هذه الهجمات.