الرئيس اللبناني: حزب الله يسعى لـ"سقوط دولة لبنان" لحساب إيران

اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون حزب الله بمحاولة إسقاط لبنان لخدمة إيران بعد قصف إسرائيل رداً على مقتل علي خامنئي. طرح هدنة ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل ونزع سلاح الحزب، وسط حرب أوقعت مئات القتلى ونزوح واسع في لبنان.

اتهم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الإثنين، حزب الله بالسعي إلى "سقوط دولة لبنان" لحساب إيران بعد إطلاقه صواريخ نحو إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، مبديا استعداد بيروت لـ"مفاوضات مباشرة" مع إسرائيل.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان، اعتبارا من الثاني من آذار/ مارس، بعدما أطلق الحزب صواريخ على اسرائيل، التي تردّ مذاك بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وفي لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال عون وفق الرئاسة "من أطلق تلك الصواريخ، أراد أن يشتري سقوط دولة لبنان.. من أجل حسابات النظام الإيراني. وهذا ما أحبطناه حتى اللحظة. وما سنظل نعمل لإسقاطه وإحباطه".

وأضاف أن إطلاق الصواريخ "كان فخا وكمينا شبه مكشوفين، للبنان والدولة اللبنانية وللشعب اللبناني".

واقترح الرئيس اللبناني، لوقف الحرب مبادرة من أربع نقاط، دعا المجتمع الدولي الى المساعدة من أجل تنفيذها. وتتضمن "إرساء هدنة كاملة" مع اسرائيل، و"تقديم الدعم اللوجستي الضروري" للجيش من أجل "نزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته"، على ان "يبدأ لبنان واسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية".

ووصف عون حزب الله بأنه "فريق مسلح خارج عن الدولة في لبنان، لا يقيم أي وزن لمصلحة لبنان ولا لحياة شعبه"، مشددا على أن الحكومة اتخذت "قرارا واضحا لا عودة عنه، يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله. وهو ما نريد تنفيذه بشكل واضح وحاسم".

ومنذ بدء الحرب، أحصت السلطات اللبنانية حتى ظهر الأحد مقتل 394 شخصا على الأقل، ونزوح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم.