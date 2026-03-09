حزب الله يواصل عملياته وتجدد الإنزال والغارات الإسرائيلية في لبنان

يواصل حزب الله هجماته ضد إسرائيل لتدخل المواجهة العسكرية بينهما أسبوعها الثاني، وتجددت الهجمات والغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى التي أسفرت عن أكثر من 1500 بين شهيد وجريح ونزوح مئات الآلاف.

تدخل الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل تجاه مواقع وبلدات حدودية وأخرى في مناطق لبنانية وإسرائيلية مختلفة أسبوعها الثاني، في وقت تتواصل الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء مناطق وبلدات لبنانية بضمنها الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تصاعد هجماته وغاراته على أراضي البلاد في ما يقول إنها تستهدف بنى تحتية ومواقع وعناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن حزب الله فجر اليوم، الإثنين، التصدي لعملية إنزال جوي جديدة في بلدة النبي شيت بمنطقة البقاع شرقي لبنان، وذلك بعد فشل عملية إنزال قام بها الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة – السبت حين تقمصت قواته زي الجيش اللبناني بحثا عن رفات الطيار رون أراد الذي فقدت آثاره منذ العام 1986، وقال الأول إنه تصدى لتسلل 15 مروحية من الاتجاه السوري وإنزال قوة مشاة في سهل سرغايا بالأسلحة المناسبة.

ومنذ يوم الإثنين الماضي وعقب انضمام حزب الله إلى جانب إيران عقب اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير، استشهد نحو 400 شخص وأصيب أكثر من 1160 آخرين بالإضافة إلى نزوح أكثر من 450 ألفا بفعل الغارات والهجمات الإسرائيلية، فيما قتل جنديان إسرائيليان وأصيب عدد آخر عدد منهم بجروح خطيرة إثر هجمات حزب الله.

وتكاد صافرات الإنذار لا تتوقف في الشمال وخصوصا في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، فيما يعلن حزب الله بشكل يومي عن عمليات تستهدف قواعد ومواقع وآليات وتجمعات عسكرية بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة، إذ أعلن ليل الأحد – الإثنين تنفيذ 18 عملية خلال اليوم الماضي، مقابل تنفيذ الطيران الإسرائيلي هجمات وغارات مكثفة يقول الجيش إنها تستهدف بنى تحتية ومواقع للحزب.

تغطية خاصة ومتواصلة: