قصف على جنوب لبنان وحزب الله يرد بصواريخ ومدفعية

تصاعدت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، حيث نفذ الحزب هجمات صاروخية ومدفعية على مواقع إسرائيلية داخل وخارج لبنان، فيما شنت إسرائيل غارات على قرى جنوبية استهدفت مقاتلي الحزب وممتلكاته.

تواصلت المواجهة العسكرية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، حيث أعلن الحزب، الثلاثاء، تصديه لمحاولة تقدم نفذها الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، مؤكدا إصابة دبابتين من طراز ميركافا، وإحراق إحداهما خلال المواجهات.

كما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات بعيدة المدى على أهداف إسرائيلية، شملت إطلاق صواريخ ومدفعية على مواقع عسكرية استراتيجية على الحدود وداخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف تجمعات عسكرية في منطقة عيترون جنوب لبنان.

في المقابل، نفذت إسرائيل غارات جوية على قرى جنوب لبنان وشرقه، مستهدفة مقاتلي حزب الله وممتلكات تابعة له، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، التي أفادت باستهداف بلدات المجادل، شقرا، صريفا، وقرية الريحان في جزين، إضافة إلى مرتفعات عين التينة في البقاع الغربي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، مستهدفا نحو 30 موقعا خلال الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة في جنوب لبنان، بالتشاور مع واشنطن، في محاولة لتعزيز السيطرة على الحدود وتحجيم نشاط حزب الله.