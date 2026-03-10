700 ألف نازح جرّاء الحرب الإسرائيلية في لبنان منذ نحو أسبوع 100 ألف منهم بآخر 24 ساعة

تسببت الغارات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء في نزوح نحو 700 ألف شخص في لبنان خلال أكثر من أسبوع، بينهم 100 ألف خلال يوم واحد، وفق الأمم المتحدة. مئات الضحايا سقطوا بينهم أطفال، فيما يواجه النازحون نقص المأوى والتمويل الإنساني.

دفع العدوان الإسرائيليّ، وإنذارات الإخلاء، نحو 700 ألف شخص للفرار من منازلهم في لبنان، خلال أكثر من أسبوع بقليل، نزح مئة ألف منهم في الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وقالت ممثلة المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، إن حياة السكان انقلبت "رأسا على عقب على نطاق واسع".

وأفادت الصحافيين في جنيف، متحدثة من بيروت، بأنه في غضون أكثر من أسبوع بقليل على التصعيد الجديد في لبنان، أجبرت الغارات الإسرائيلية وتحذيرات الإخلاء للسكان في عشرات القرى "عائلات في مختلف أنحاء لبنان على الفرار في غضون دقائق".

(Getty Images)

وأشارت إلى أنه تم تسجيل "أكثر من 667 ألف شخص في لبنان حتى اليوم عبر منصة الحكومة الإلكترونية للنازحين، بزيادة تجاوزت 100 ألف شخص في يوم واحد فقط".

وأكدت أن وتيرة النزوح هذه أسرع مما كانت عليه في 2024، أثناء حرب إسرائيل الأخيرة ضد لبنان.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في أول أيام الضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير.

وتشنّ اسرائيل منذ ذلك الحين غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 486 شهيدا، وأكثر من 1313 جريحا، بحسب حصيلة أوردتها وزارة الصحة، أمس الإثنين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، بأن 84 من القتلى هم أطفال.

(Getty Images)

وذكرت ليندهولم بيلينغ أن نحو 120 ألفا من الأشخاص الذين نزحوا في لبنان يقيمون في مراكز إيواء جماعية خصصتها الحكومة، بينما يقيم آخرون لدى أقاربهم أو أصدقائهم، أو أنهم ما زالوا يبحثون عن مأوى.

وقالت "فرّ كثيرون، غالبا للمرة الثانية منذ اندلاع الأعمال العدائية عام 2024، على عجل ودونما أي شيء في جعبتهم تقريبا، يلتمسون الأمان في بيروت وجبل لبنان والمناطق الشمالية وأجزاء من البقاع". كما يتوجّه العديد منهم إلى سورية.

وأفادت نقلا عن السلطات السورية بأن أكثر من 78 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من لبنان، منذ اندلعت الحرب الأخيرة، بينما عبر أكثر من 7700 لبناني أيضا الحدود.

ولفتت كارولينا ليندهولم بيلينغ إلى أن المفوضية تعمل جاهدة لتعزيز مخزونها من المواد الأساسية على مستوى لبنان، إلا أن تمويل عمليات المفوضية في البلاد لا يتجاوز 14% حاليا.

وقالت إنه "لا بد من التضامن الدولي السريع والمستدام لتمكيننا من دعم الحكومة والسلطات اللبنانية في الاستجابة للاحتياجات المستجدة..مع استمرار هذا الصراع يوما بعد يوم، تتفاقم معاناة مئات الآلاف من المدنيين، ويزداد استقرار لبنان والمنطقة زعزعة".