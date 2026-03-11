العراق: مقتل امرأة إثر قصف استهدف مستودع أسلحة لفصيل مقرب من إيران

استهدفت غارة جوية مستودعا للأسلحة يتبع لفصيل عراقي مقرب من إيران، على إثرها قتلت امرأة وأصيب ابنها نتيجة تطاير شظايا صاروخية على منزلهما.

قُتلت امرأة بشظايا صاروخ في شرق العراق إثر قصف مستودع للأسلحة تابع لفصيل عراقي مسلّح مقرّب من إيران، حسبما قال مسؤول أمني وآخر طبي الأربعاء.

وقال المسؤول الأمني إن "قصفا استهدف مخزنا للأسلحة (...) تابعا لـ’عصائب أهل الحقّ’"، ما نتج "حتى الآن عن استشهاد امرأة وإصابة ابنها إصابة بليغة جراء تطاير شظايا من مخزن الأسلحة على منزلهم القريب من مكان القصف" في قضاء الصويرة بمحافظة واسط في شرق العراق.

وأكّد مصدر طبي في المحافظة تسجيل "شهيدة واحدة نتيجة تطاير" الشظايا "بعد استهداف المستودع بغارة جوية".

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

وجرّاء هذه الضربات، قُتل ما لا يقلّ عن 20 عنصرا في هذه الفصائل، بحسب تعداد أجري بناء على بيانات صادرة عن الفصائل ومصادر فيها.

وهيئة "الحشد الشعبي" هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران، بينها "عصائب أهل الحق" التي تشغل 27 مقعدا في البرلمان من أصل 329.

وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تتبنى يوميا منذ بدء الحرب هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها.

وشكّل العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وجهدت حكوماته المتعاقبة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين.

ومنذ بدء الحرب، وجدت السلطات فيه نفسها وسط نزاع لا دور لها فيه أو تأثير ملموس عليه.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات على العراق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، رغم اتهامهما بذلك.