إسرائيل تعزز قواتها في الحدود الشمالية: شهداء وجرحى بينهم أطفال الأربعاء ونزوح 780 ألفا

أسفرت غارات إسرائيلية على عدة مناطق لبنانية عن عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، فيما ارتفع عدد النازحين إلى 780 ألفا بينهم 20 ألف نازح في مراكز الإيواء مع استمرار الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء عدة قرى والضاحية الجنوبية لبيروت.

استشهد عدد من اللبنانيين وأفراد عائلة سورية بضمنها أطفال وأصيب العشرات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب وشرقي لبنان صباح اليوم الأربعاء، فيما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى ياطر والقليلة وكفرا وجبال البطم ومجدل زون والحنية بالإخلاء الفوري تمهيدا لمهاجمتها.

وأوعز رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بتعزيز القوات عند الحدود اللبنانية بقوات مقاتلة من لواء "غولاني" من قيادة المنطقة الجنوبية، على أن يتم لاحقا ووفقا لتقييم الوضع اتخاذ قرار بشأن تعزيز القوات في الحدود الشمالية بقوات إضافية.

وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، فإن عدد النازحين ارتفع إلى 780 ألفا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بينهم 120 ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء.

وأغار الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعات الليلة وصباح اليوم، حيث قال إنها استهدفت مقرات ومواقع استخدمت لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله.

يأتي ذلك على وقع الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي اندلعت منذ يوم 2 آذار/ مارس الماضي في رد من الأخير على الحرب ضد إيران واغتيال مرشدها الأعلى علي خامنئي، إذ تدوي يوميا صافرات الإنذار في مناطق وبلدات واسعة في شمال البلاد وأخرى حدودية للتحذير من إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من لبنان، ويعلن الحزب عن أن عملياته تستهدف قواعد ومواقع وتجمعات عسكرية وبلدات إسرائيلية.

