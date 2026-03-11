فصائل عراقية: 31 عملية ضد قواعد أميركية خلال يوم

"بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يومًا 291 عملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر أميركيًا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة".

أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأربعاء، تنفيذ 31 عملية عسكرية استهدفت قواعد أميركية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد.

وقالت الجماعة، في بيان، إن فصائلها المسلحة نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية "31 عملية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد قواعد الاحتلال في العراق والمنطقة".

وتابعت أنه "بذلك يصبح مجموع العمليات خلال الـ12 يوما (منذ بدء الحرب) 291 عملية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عشر أميركيا وإصابة العشرات منهم بينهم إصابات بالغة".

وتأتي الهجمات في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 شباط/ الماضي.