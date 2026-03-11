قطر: اعتراض هجوم صاروخي وتحذير أمني للسكان

تواصل إيران شن هجمات على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني وقف الهجمات على الدول المجاورة إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.

أعلنت قطر، صباح الأربعاء، التصدي لهجمة صاروخية جديدة، بالتزامن مع تواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ورد طهران العسكري عليه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، عبر منصة شركة "إكس"، بـ"تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت قطر"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وسُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الدوحة، ناجمة عن اعتراضات عقب تحذير وزارة الداخلية من وجود تهديد أمني مرتفع، بحسب "شبكة التلفزيون العربي".

وقالت وزارة الداخلية في تحذيرها إنه "يوجد تهديد أمني مرتفع، وعلى الجميع البقاء بالمنازل، حفاظا على السلامة العامة".

ويعد هذا أول تحذير تصدره الوزارة الأربعاء.

السعودية

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع، فجر الأربعاء، في بيانات متتالية، اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وآخر أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

كما أفادت باعتراض وتدمير 22 مسيرة في حفر الباطن ومحافظة الخرج والمنطقة الشرقية بما في ذلك مسيرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

الإمارات

الدفاع الإماراتية أعلنت بدورها "التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وقالت، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

الكويت

وأعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط 8 مسيرات في ظل الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول عربية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد، جدعان فاضل جدعان، قوله إنه "تم إسقاط 8 طائرات (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها".

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة".

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية في تدوينة على "إكس" إطلاق صافرة الإنذار، داعية "المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وتواصل إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي شن هجمات على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف الهجمات على الدول المجاورة، إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.