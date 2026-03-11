لبنان: ارتفاع عدد الشهداء منذ توسّع العدوان الإسرائيلي إلى 634

أعلن وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، ارتفاع شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الجاري إلى 634 بينهم 91 طفلًا و1586 جريحًا، بينهم ضحايا من القطاع الصحي، فيما أفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث بتسجيل 816700 نازح.

وقال ناصر الدين في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي، وسط بيروت: "بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية 634 بينهم 91 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1586".

وذكر أن عدد ضحايا القطاع الصحي بلغ 15 شهيدا و45 جريحا.

وفي سياق متصل قالت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ 2 آذار/ مارس الجاري بلغ 816 ألفا و700 منهم 125 ألفا و800 في 590 مركزا للإيواء.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري، بدأ "حزب الله"، حليف إيران، مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردًا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، واغتيالها للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وتشن إسرائيل منذ اليوم ذاته عدوانًا جديدًا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما بدأت في 3 من الشهر الجاري، توغّلا بريًا محدودًا بالجنوب.