العراق: عشرات القتلى والجرحى بغارات جوية على مواقع للحشد الشعبي بالقائم

ترافقت هذه الهجمات مع ضربات استهدفت مواقع عسكرية وقواعد تضم قوات أميركية في إقليم كردستان العراق، وسط إجراءات حكومية لمراجعة الأداء الأمني ومحاسبة المقصرين في مناطق سهل نينوى.

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط نحو 30 قتيلا وإصابة نحو 50 آخرين، جراء غارات جوية، فجر الخميس، استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم غربي العراق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المصدر، دمّر القصف الجوي ثلاثة مواقع تابعة للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، من بينها مقر للحشد في مدينة القائم الحدودية.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مواقع الاستهداف، حيث عملت على إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

تعرضت مواقع عدة تابعة للحشد الشعبي والفصائل المقربة من إيران خلال الأيام الماضية لسلسلة من الضربات الجوية التي نفذها "طيران مجهول"، وفق ما أفادت به بيانات حكومية عراقية.

وشملت الهجمات مواقع في غرب ووسط وشمال العراق، فيما كانت المواقع التابعة للحشد الشعبي في محافظة نينوى الأكثر تعرضاً لهذه الاستهدافات.

وتزامنت تلك الضربات مع هجمات أخرى استهدفت مواقع داخل إقليم كردستان العراق، أبرزها قاعدة الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي، والتي تضم جنودا أميركيين، إضافة إلى قاعدة الحرير الجوية والقنصلية الأمريكية في أربيل.

وبحسب مصادر أمنية، أسفرت إحدى الغارات التي استهدفت الفوج الأول من اللواء 33 عن مقتل أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين، حيث جرى إجلاء المصابين من موقع الهجوم ونقل القتيل إلى مستشفى عسكري.

كما جاءت هذه الغارة ضمن سلسلة استهدافات جوية طالت معسكرات ومواقع أخرى للحشد الشعبي، من بينها مواقع تابعة للواء 40 ضمن حدود قضاء القيارة جنوب مدينة الموصل.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني خلال الأسبوع الماضي توجيهات بمحاسبة أي جهة أو عنصر أمني يثبت تقصيره في أداء الواجب خلال هذه المرحلة، في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية في مناطق سهل نينوى.

كما شملت التوجيهات إعفاء مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات سهل نينوى، استنادا إلى التقييمات الجارية للأداء الأمني في المنطقة.