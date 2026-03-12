تصاعد الهجمات الإيرانية على دول الخليج والقواعد الأميركية

يثير هذا التطور مخاوف متزايدة من تداعيات أمنية واقتصادية قد تؤثر على استقرار المنطقة وحركة الملاحة والطاقة، خاصة في محيط مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

تواصل إيران هجماتها على دول الخليج والقواعد الأميركية في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى إلى أضرار في عدد من المنشآت الحيوية بدول المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خروج ستة خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة بعد سقوط شظايا خلال عمليات التصدي لطائرات مسيرة، الأمر الذي تسبب باهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع محدود للتيار في مناطق متفرقة، مؤكدة أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

كما سيطرت فرق الإطفاء على حريق اندلع في مبنى سكني جنوب البلاد نتيجة استهدافه بمسيرة، فيما تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى أضرار مادية فقط.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل شيبة النفطي، كما تم إسقاط مسيرة أخرى أثناء محاولتها الاقتراب من منطقة تضم سفارات أجنبية.

أما في الإمارات، فأكدت السلطات أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، بينما ذكر التلفزيون الإيراني أن طائرة مسيّرة استهدفت برجا في دبي قال إنه كان يؤوي قوات أميركية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تعرض خزانات وقود في منشأة بمحافظة المحرق لهجوم إيراني، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث. كما أعلنت توقيف أربعة أشخاص بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وإرسال معلومات عن مواقع حيوية.

وفي سلطنة عمان، أفادت تقارير بأن السلطات أخلت ميناء الفحل النفطي من السفن كإجراء احترازي ونقلتها إلى خارج مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، فيما رفعت السفارة الأميركية في مسقط توجيهات "الاحتماء في المكان" عن كامل أراضي السلطنة.

ووفق رصد لوكالة وكالة الأناضول، فقد استهدفت إيران سبع دول عربية بنحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة خلال 12 يوماً منذ اندلاع التصعيد، وكانت الإمارات الأكثر تعرضاً للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والأردن والسعودية، بينما سجلت سلطنة عُمان العدد الأقل من الهجمات.