تقرير: ما تفاصيل المبادرة اللبنانية لوقف الحرب الإسرائيلية؟

تسعى السلطات اللبنانية للتفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب الإسرائيلية ومنع توسعها، رغم أن تل أبيب لا تقدم أي جواب إيجابي بشأن ذلك؛ في وقت يتخوف الحزب من موافقة إسرائيل ويشترط وقف الحرب والعمليات قبل الدخول في المفاوضات.

تبحث السلطات اللبنانية عن فرصة للتفاوض مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية، مع سعيها لتشكيل وفد تفاوضي يمثل رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومختلف المكونات الاجتماعية والسياسية.

وبحسب ما أورد موقع صحيفة "المدن" اللبنانية، فإن الوفد سيضم شخصيات مسيحية من بينها سيمون كرم وبول سالم، وشخصية درزية يمكن أن تكون السفير اللبناني السابق في روسيا شوقي أبو نصار، وشخصية سنية هو الأمين العام لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى، وشخصية شيعية حيث اقترح اسم السفير اللبناني السابق في لندن رامي مرتضى.

ولم تحسم الأسماء بشكل نهائي فيما تستمر المشاورات بشأن تثبيتها، بالإضافة إلى إدخال شخصيات عسكرية وأخرى متخصصة بترسيم الحدود، علمًا أن هناك تخوف لدى حزب الله وحركة "أمل" من أن توافق إسرائيل على التفاوض، وفي الوقت نفسه أن تواصل القتال لتحقيق المزيد من الفصل والشرخ بين الدولة اللبنانية والحزب.

ويجري التباحث في تحديد مكان التفاوض وسط تفضيل لبناني بأن تجري على أراضي البلاد، بينما هناك اقتراح بأن تجرى في قبرص أو فرنسا أو حتى الولايات المتحدة الأميركية إن اقتضى الأمر؛ وفقا لما أوردته صحيفة "المدن".

ماذا تتضمن المبادرة اللبنانية؟

يصمم لبنان على الدخول في المفاوضات، لمنع توسع الحرب، لكن ما يرد من أجواء دبلوماسية نقلا عن إسرائيل فهي لا تقدم أي جواب إيجابي بشأنها. ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الخرق الذي يمكن تحقيقه من خلال هذه المفاوضات هو أن يعلن حزب الله موافقته على التفاوض حتى يكون ملتزما بأي اتفاق يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات، لأن إسرائيل وأميركا لا تريدان تكرار ما حصل في اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. فهما تعتبران أن الحزب لم يلتزم به، وعمل على تغيير مضمونه في تفسيراته السياسية له. وتصر واشنطن وتل أبيب على أن تكون نتيجة المفاوضات واضحة ونهائية ولا تحتوي على أي التباس، خصوصا بما يتعلق بمسألة إنهاء ملف سلاح حزب الله.

وتكشف مصادر مطلعة أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يقترح مبادرة شاملة تحتوي على رؤيته للحلّ ولوقف الحرب، والوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على أن تبدأ بوقف إطلاق النار بالتزامن مع إطلاق مسار المفاوضات، كما تتضمن المبادرة خطة شاملة لآلية سحب سلاح حزب الله وقد جرى إعدادها من قبل متخصّصين بهذا المجال، ووضع إطار زمني وعملي لكيفية تطبيق ذلك وكيفية توزيع المناطق التي سيتم سحب السلاح منها على نحو متدرج وصولا إلى سحبه على نحو كامل عن كل الأراضي اللبنانية، كما تتضمن الورقة إشارة إلى أهمية إعادة الإعمار ومساعدة المجتمع الدولي في إغاثة لبنان لإخراجه من تداعيات وآثار هذه الحرب وتأمين عودة السكان الذين جرى تهجيرهم. ما يصر عليه لبنان هو الدخول في المفاوضات قبل أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية وتنتقل إلى مرحلة العملية البرية وذلك لعدم السماح لها من السيطرة على مناطق في الجنوب وتجبر لبنان لاحقا على التفاوض تحت الاحتلال.

وتقول مصادر مطلعة لـ"المدن"، إن لبنان يطالب بوقف إطلاق النار لمدة شهر، حتى يبدأ هو بتطبيق خطة حصر السلاح بشكل جدي على الأراضي اللبنانية، والدخول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبسط السيطرة هناك، وقد جرى مناقشة هذا الأمر بالتفصيل مع الجيش اللبناني الذي يعمل على وضع تصور لذلك، ويتمسك لبنان بضرورة وقف النار لأنه لا يمكنه تطبيق هذه الخطة تحت القصف والاعتداءات الإسرائيلية، ويؤكد المسؤولون اللبنانيون أن الجدية تظهر بوضع مهلة زمنية واضحة ومحددة.

موقف حزب الله

وفق ما تفيد مصادر مطلعة، فإن الثنائي حزب الله وحركة "أمل" لا يمكنه الموافقة على أن تسير الأمور لجهة التفاوض بهذه الطريقة، خصوصا أنه ينظر إلى السعي الأميركي والإسرائيلي لعزله عن الدولة اللبنانية والمجتمع، كما أن الحزب يعتبر أن المفاوضات ستكون منفصلة عن مواصلة إسرائيل لحربها ضده ومواصلة التصعيد وعمليات الإخلاء والتهجير وهو يشترط وقف الحرب والعمليات قبل الدخول في المفاوضات. لذا فإن الحزب يركز على مواصلة الحرب وإطلاق الصواريخ والتحضير لمواجهة إسرائيل في أي تقدم بري، ونصب كمائن لخطف جنود وتحقيق إصابات مباشرة بصفوفهم.

خطة متدرجة

يعتبر حزب الله أن الشروط التي سيتم فرضها على لبنان ستكون قاسية، وهي إخراجه من الحكومة على نحوٍ كامل وعدم السماح له بأن يكون ممثلا سياسيا، إضافة إلى تصنيفه إرهابيا. لذا فهو يصرّ على مواصلة القتال والسعي إلى التكامل مع المواجهة التي تخوضها إيران ومساعيها لتوسيع الحرب وفتح جبهات جديدة كما هدد المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فبالنسبة إلى الحزب والإيرانيين سيؤدي توسيع الحرب وإدخال الحوثيين إليها وإغلاق مضيق باب المندب إلى تأثر الاقتصاد العالمي وسيجبر الأميركيين على وقف الحرب، كما أن الحزب يراهن على صموده في لبنان لإجبار إسرائيل على وقف حربها عليه وبعدها الجلوس على طاولة التفاوض.

في المقابل، فإن التهديدات الإسرائيلية تواصلت وبلغت حد الإعلان الرسمي من قبل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه الجيش لتوسيع العملية ضد حزب الله، والمقصود بتوسيع العملية هنا هو توسيع نطاق القصف والغارات، إضافة إلى توسيع نطاق الإخلاءات وأبرزها مطالبة سكان جنوب نهر الزهراني بإخلاء قراهم، وهذا له دلالة حول استعداد إسرائيل لتنفيذ عملية برية، أما التهديدات الإسرائيلية بشأن ضرب البنى التحتية، فهناك خطة متدرجة لذلك، تبدأ بضرب عدد من الطرق والجسور وخصوصا في الجنوب وبين الجنوب والبقاع، وبعدها يمكن توسيع الاستهدافات التي تطال البنى التحتية؛ بحسب ما أوردت صحيفة "المدن" على موقعها الإلكتروني.

سلام: نعمل ليلا ونهارا لإيقاف الحرب

شدد رئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلّام، الخميس، على أنّه لا تراجع عن استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، وإنهاء ما سمّاها "مغامرة الإسناد الجديدة"، وقال إنّه يعمل "ليلا ونهارا" لإيقاف الحرب على لبنان.

وتوجّه سلّام إلى اللبنانيين بالقول، "أخاطبكم اليوم، وبيروت تتعرض للقصف كما تتعرض ضاحيتها، وجنوبنا وبقاعنا"، في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية في بيروت.

وأضاف "أكثر من 10 أيام مرت على اندلاع هذه الحرب التي حذّرنا طويلا من جر لبنان إليها، وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها، هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلا ونهارا من أجل وقفها".

وأكمل قائلا "لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال، أن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين، وفي سبيل ذلك أطلق رئيس الجمهورية، مبادرته بشأن التفاوض بهدف انتشال لبنان من عمق المحنة التي أُوقِع فيها".

وأكد سلّام أنّه "لا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم، وإنهاء مغامرة الإسناد الجديدة التي لم نجن منها سوى مزيدا من الضحايا والدمار والتهجير".