ثماني دول عربية وإسلامية تندد بقيود إسرائيل على الأقصى خلال رمضان

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية القيود الإسرائيلية التي منعت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، معتبرة أنها انتهاك لحرية العبادة والقانون الدولي، ودعت إلى رفعها فورًا.

نددت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، بالإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، مشددة على أن هذه القيود تمثل انتهاكًا لحرية العبادة في الأماكن المقدسة.

وشمل البيان المشترك وزراء خارجية باكستان ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وتركيا والسعودية وقطر، الذين وصفوا استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين بأنه "إجراء غير قانوني وغير مبرر".

وشدد البيان على أن القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبدأ حرية الوصول إلى أماكن العبادة". ودعا وزراء خارجية الدول الثماني في بيانهم الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على المسجد الأقصى والسماح بحرية الوصول إلى أماكن العبادة في القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، الإثنين الماضي، إغلاق المواقع الدينية في البلدة القديمة في القدس، بما فيها المسجد الأقصى وحائط البراق وكنيسة القيامة، مبررة القرار بما وصفته بـ"الحفاظ على السلامة العامة وأرواح الناس".

غير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق قيود أمنية مشددة تفرضها السلطات الإسرائيلية على البلدة القديمة منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل، لا تشمل هذه الإجراءات إغلاق دور العبادة داخل إسرائيل، سواء الكنس اليهودية أو المساجد في البلدات العربية داخل مناطق الـ48، حيث تستمر الصلاة فيها بصورة اعتيادية، بينما تتركز القيود على المسجد الأقصى ومحيطه.

وتشير هذه القيود إلى سياسة إسرائيلية متكررة خلال شهر رمضان تقضي بتقييد الوصول إلى المسجد الأقصى تحت ذرائع أمنية، وهي إجراءات يجري تشديدها في الفترة الأخيرة بأوامر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يدفع نحو تغير الوضع القائم في القدس.