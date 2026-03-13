الاحتلال يستهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني ويقصف في شرق لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي جسر الزرارية فوق نهر الليطاني، وواصل غاراته على مناطق عدة جنوب وشرق لبنان. وذكر أن الجسر استُخدم لعبور عناصر حزب الله وتحركاتهم العسكرية، مدعيًا وجود منصات صواريخ قربه أُطلقت باتجاه إسرائيل.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجمعة، جسر الزرارية فوق نهر الليطاني، كما واصل قصفه وغاراته على مناطق متفرّقة، جنوبيّ وشرقيّ لبنان، وبضمن ذلك على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم، إنه "شنّ هجومًا على جسر الزارية على نهر الليطاني، الذي كان يُستخدم كمعبر رئيسي لعناصر حزب الله".

وأضاف أن "حزب الله هذا الجسر للوصول من شمال البلاد إلى جنوبها، والتحضير للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، والعمل ضد مواطني إسرائيل، مما يُعرّض اللبنانيين للخطر ويُلحق دمارًا كبيرًا بالمناطق المأهولة بالسكان؛ ولمنع أي تهديد لمواطني إسرائيل... كان من الضروري استهداف الجسر".

وزعم أن "حزب الله قد وضع مؤخرًا، منصات إطلاق صواريخ بالقرب من الجسر، وأطلق منها صواريخ باتجاه إسرائيل".

تغطية خاصّة ومتواصلة: