تصاعد الهجمات في الخليج: السعودية والإمارات تواجهان موجة اعتراضات جوية متزامنة

السعودية والإمارات تواجهان موجة اعتراضات جوية متزامنة نتيجة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. السلطات تؤكد السيطرة على الوضع دون تسجيل إصابات، بينما تتواصل التوترات الإقليمية بعد تصعيد منذ نهاية شباط/ فبراير.

الدخان يتصاعد من ميناء جبل علي بعد هجوم إيراني في دبي في 1 آذار 2026 (Getty Images)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الجمعة، اعتراض 45 طائرة مسيرة اخترقت الأجواء السعودية على فترات متقاربة وفي مناطق متفرقة من الدولة.

وقالت الوزارة، في سلسلة تدوينات عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها اعترضت 28 طائرة مسيرة بعد دخولها للمجال الجوي للسعودية، و10 طائرات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 7 طائرات استهدفت المنطقتين الشرقية والوسطى.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الوزارة عن اعتراض 53 طائرة مسيرة وتدمير 5 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة.

ولم تحدد السعودية الجهة المسؤولة عن الإطلاقات، التي تتزامن مع سلسلة هجمات إيرانية على دول عربية منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، عقب الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.

في السياق نفسه، أعلنت حكومة دبي، فجر اليوم الجمعة، عن حادث ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني في وسط المدينة نتيجة اعتراض جوي.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأن الجهات المختصة تتعامل معه.

وتكرر الإمارات خلال الأيام الماضية إدانتها لمثل هذه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة حقها في الرد.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة ردود إيرانية على الحرب الأميركية والإسرائيلية المستمرة منذ 28 شباط/ فبراير، والذي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1332 شخصًا وإصابة أكثر من 15 ألفًا في إيران، إضافة إلى أضرار مادية واسعة، بينما ردت طهران بشن هجمات على قواعد أميركية في المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإضرار بمصالح مدنية في الدول العربية المستهدفة، وتشمل أيضًا هجمات على إسرائيل وأسفرت عن قتلى وجرحى.