قصف جوي يستهدف مقرين لفصيلين عراقيين في الأنبار وصلاح الدين

استهدف قصف جوي فجر الجمعة مقرين لفصيلَي "عصائب أهل الحق" في محافظة صلاح الدين و"كتائب حزب الله" في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفق وسائل إعلام عراقية.

معلمة تشارك تلاميذ مدرسة في تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في بغداد، 12 آذار 2026 (Getty Images)

تعرض مقران لفصيلين عراقيين لقصف جوي فجر الجمعة في محافظتي الأنبار غربي البلاد وصلاح الدين شمالها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضربة الأولى استهدفت مقراً لفصيل "عصائب أهل الحق" في محافظة صلاح الدين، فيما طاول قصف آخر مقراً لكتائب حزب الله في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة على خلفية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي، والتي ترافقت مع تبادل هجمات صاروخية ومسيرات في عدة مناطق.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط مئات القتلى الإيرانيين، بينهم مسؤولون بارزون مثل المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، إضافة إلى ما تصفه بقواعد أميركية في عدد من الدول العربية، ما أسفر في بعض الحالات عن قتلى وجرحى وأضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقف الهجمات.