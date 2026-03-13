نعيم قاسم: هذه معركة وجودية وأعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إن الحزب أعد نفسه لمواجهة طويلة مع إسرائيل، معتبرا أن الأخيرة لا تملك القدرة على تحقيق أهدافها.

قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم مساء، الجمعة، إن الحزب قرر المواجهة بعد عدوان إسرائيلي مستمر لـ15 شهرا واحتلاله عدة مناطق في لبنان؛ وذلك في خطاب ألقاه في ضوء الحرب الدائرة والمندلعة منذ 2 آذار/ مارس في أعقاب انضمام الحزب إلى جانب إيران ردا على الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار إلى أن المعركة التي أسماها "العصف المأكول" هي معركة المقاومة في لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، وعدّ أن الحراك الدبلوماسي فشل ولم تحقق الحكومة اللبنانية السيادة.

وأضاف قاسم "نواجه عدوانا وحشيا يشكل تهديدا وجوديا بكل معنى الكلمة، وبعد ما حصل من عدوان على إيران وجدنا الظروف ملائمة لنواجه العدو".

وشدد على أن "العدو لا يملك القدرة على تحقيق أهدافه، وقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وسيفاجؤون في الميدان وسيرى العدو بأسنا وتهديداته لا تخيفنا".

واعتبر "نحن أقوياء بثلاثة أمور، هي إيماننا بالله تعالى ونصرتنا للحق والإرادة، والعدة التي أعددناها. المهجرون والنازحون في موقع المساهمة والتضحية وهم راضون بذلك، وهم مؤمنون بذلك ونحن منهم وهم منا، ولكن التحمل هو الحل لنقطع هذه المرحلة".

ورد قاسم على تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية باغتياله، قائلا "يا نتنياهو تهديدك باغتيالي بلا طعم ولا قيمة، وأنت من عليك أن تخشى على نفسك".

وتابع أن "العدوان الإسرائيلي الأميركي هو السبب لما يحصل في لبنان وليست المقاومة هي السبب، فالمقاومة ردة فعل، ولولاها خلال أكثر من 40 سنة لما بقي لبنان والآن يحاولون تكرار التجربة. العدوان الإسرائيلي الأميركي هو الذي يخرب الاستقرار وهو الذي يخرب الأمن وهو الذي يعطل على اللبنانيين ويضعنا أمام خيارين إما الاستسلام وإما أن تستمر المقاومة".

وأكد قاسم "لا يوجد في قاموسنا لا هزيمة ولا استسلام، سنبقى في الميدان أقوياء مهما كانت التضحيات والعطاءات. لن نتراجع لأن الأمر يتعلق بوجودنا، هذه معركة وجودية وليست معركة محدودة أو بسيطة".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى وقف التنازلات المجانية لأن ذلك يطيل أمد الحرب، وقال "يجب إيقاف العدوان وليس وقف المقاومة. الحل واضح وهو إيقاف العدوان بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بشكل كامل، والإفراج عن الأسرى، وعودة الناس إلى قراهم وبدء الإعمار. هذا هو الحل كي تتوقف المقاومة عن هذه المعركة أو عن هذه المواجهة".