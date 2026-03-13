مقتل جندي فرنسي في هجوم مسيرات بكردستان العراق

قُتل جندي فرنسي في هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة في إقليم كردستان العراق، وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون.الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة جنود آخرين، ويأتي ضمن تصاعد الهجمات على القواعد الأجنبية في الإقليم.

انفجار قرب القنصلية الأميركية ومطار إربيل الدولي في العراق، يوم 12 آذار/ مارس 2026 (Getty Images)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مقتل جندي فرنسي في هجوم بمسيّرات استهدف قاعدة في إقليم كردستان العراق، في أول سقوط عسكري فرنسي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح ماكرون أن الضحية هو مساعد أرنو فريون، مضيفًا أن عدداً من الجنود أصيبوا أيضاً خلال الهجوم.

وقع الهجوم في قاعدة قرب منطقة مهلا قهره، على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب عاصمة الإقليم، إربيل، حيث كان الجنود الفرنسيون يشاركون في "تدريبات لمكافحة الإرهاب" مع القوات العراقية.

ولم تحدد السلطات الجهة المنفذة للهجوم، رغم تحذيرات سابقة من جماعة "أصحاب الكهف" العراقية الموالية لإيران بأن المصالح الفرنسية في المنطقة أصبحت أهدافاً محتملة.

يأتي الهجوم بعد هجوم آخر بمسيّرات استهدف قاعدة إيطالية في إربيل، ما دفع السلطات الإيطالية إلى سحب عناصرها مؤقتاً.

وتشارك القوات الفرنسية والإيطالية في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب قوات الأمن المحلية على مواجهة تنظيم داعش، فيما أكد ماكرون أن وجود الجنود الفرنسيين في العراق "يندرج في إطار مكافحة الإرهاب" وأن موقف فرنسا "دفاعي بحت".