الحوثيون: مشاركتنا في الحرب لجانب إيران "مسألة وقت"

الحوثي: "نعتبر أنفسنا معنيين في أن يكون لنا موقف مع إيران، وأننا معها ضد أعداء الإسلام والمسلمين".

قال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي باليمن، محمد البخيتي، مساء الجمعة، إن قرار جماعته بالوقوف إلى جانب إيران "قد اتُّخذ" وأن المشاركة في الحرب "مسألة وقت".

وأضاف البخيتي، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، أنهم "يراقبون الوضع وأن اليد على الزناد ومشاركة اليمن في الحرب مسألة وقت فقط"، دون مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

واعتبر أنه "يجب على الجميع في المنطقة إدانة العدوان الأميركي والوقوف إلى جانب إيران في هذه المواجهة"، مشددًا على أن "المستهدف اليوم ليس إيران فقط، إنما كل الدول العربية والإسلامية"، وأن "علينا أن نخوض هذه المعركة التي فرضت علينا حتى نفرض شروطنا".

يشار إلى أن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، تحدث مساء الخميس، في كلمة مصورة، عن "الوقوف مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي، معلنًا جاهزية جماعته لكل التطورات في هذه المعركة.

وقال الحوثي إنه "نعتبر أنفسنا معنيين في أن يكون لنا موقف مع إيران، وأننا معها ضد أعداء الإسلام والمسلمين".

كما تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع، قال زعيم جماعة الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة، إن "أيادينا على الزناد وسنتحرك عسكريًا في أي لحظة تقتضي تطورات المنطقة".

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أميركية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.