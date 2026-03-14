لبنان: مقتل 12 من الأطقم الطبية فجر اليوم بقصف إسرائيلي

"الاعتداء الثاني على الأطقم الطبية في غصون بضع ساعات بعد غارة إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة، مسعفين في بلدة الصوانة جنوبي البلاد".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر السبت، مقتل 12 من الطواقم الطبية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزًا للرعاية الصحية في جنوبي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "غارة إسرائيلية استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قلاويه بقضاء مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية ما أدى الى استشهاد 12 من الأطباء والمسعفين والممرضين".

وأضافت أن "هذه الحصيلة أولية مع استمرار عمليات الإنقاذ بحثًا عن مفقودين تحت الأنقاض".

وذكرت الوزارة أن هذا "الاعتداء هو الثاني على الأطقم الطبية في غصون بضع ساعات، بعد غارة إسرائيلية استهدفت مساء الجمعة، مسعفين في بلدة الصوانة جنوبي البلاد".

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة، قتل مسعفان في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وخلف العدوان المستمر على لبنان، حتى مساء أمس الجمعة، أكثر 773 شهيدًا بينهم 103 أطفال، و1933 جريحًا، بينهم 326 طفلاً.