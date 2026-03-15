850 شهيدًا و2105 جرحى منذ بدء العدوان على لبنان

استشهد 850 شخصًا وأصيب 2105 آخرون منذ 2 آذار/ مارس وحتى 15 آذار/ مارس، من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بينهم 107 أطفال، بحسب التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة اللبنانية.

وأظهر التقرير الذي صدر عصر اليوم، الأحد تسجيل 24 شهيدًا و96 جريحًا منذ منتصف الليلة الماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية. وبيّنت المعطيات أن 107 من الشهداء أطفال، فيما بلغ عدد الأطفال الجرحى 331.

كما بلغ عدد الشهداء من الرجال 677 مقابل 1415 مصابًا، في حين سُجل 66 شهيدة و359 جريحة من النساء.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات طاولت القطاع الصحي أيضًا، إذ تعرضت 5 مستشفيات و30 سيارة إسعاف و13 مركزًا طبيًا لأضرار، وسُجل 46 اعتداءً على القطاع الصحي. وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 32 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 58 آخرين.