تداعيات الحرب: تراجع إنتاج الإمارات من النفط بأكثر من النصف

تراجع إنتاج النفط في الإمارات بأكثر من النصف جراء تداعيات الحرب على إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، ما دفع شركة "أدنوك" إلى تقليص واسع في الإنتاج، في وقت تشير تقديرات إلى خفض كبير في إمدادات النفط من عدة دول

تراجع إنتاج دولة الإمارات اليومي من النفط بأكثر من النصف ​نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي أجبر شركة ‌بترول أبوظبي الوطنية العملاقة للنفط، "أدنوك"، على خفض الإنتاج على نطاق واسع، وفق إفادات مصادر مطّلعة لـ"رويترز".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتسبب توقف الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في اضطرابات مهولة ​في أسواق الطاقة العالمية.

وقال مصدران لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، ​إنّ تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي استؤنف بعد تعليقه ⁠في وقت سابق اليوم، إثر هجوم إيراني بطائرة مسيّرة. وكانت أعمال التحميل استؤنفت أمس الأحد ​بعد هجوم منفصل وقع في مطلع الأسبوع، ويعدّ الميناء مركزا رئيسا لتزويد السفن ​بالوقود وتخزين النفط.

وذكرت مصادر ثانوية ترفع تقارير إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، أنّ إنتاج الإمارات اقترب من 3.4 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير، أي أكثر من الطلب العالمي بـ 3%. والإمارات هي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك.

توقف إنتاج النفط في الخليج والعراق

قال مصدران مطّلعان، رفضا نشر اسميهما بسبب حساسية الموضوع، إنّ الإغلاق المؤقت للآبار أثّر على ‌الإنتاج ⁠البري والبحري.

وذكرت شركة "أدنوك" أنّها خفضت الإنتاج البحري، لكنّ مصادر أكدت أنّ كل أعمال الإنتاج البحري متوقفة حاليا.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة السفن، أنّ "أدنوك" كانت تصدر قبل الحرب ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا من خام زاكوم العلوي، وأقل قليلا ​من 700 ألف برميل ​يوميا من مزيج ⁠داس، ونحو 230 ألف برميل يوميا من حقل أم لولو البحري.

وكشفت بيانات "كبلر" أيضا أنّ تصدير خام مربان البري زاد ​من 1.135 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/ يناير إلى ​نحو 1.5 ⁠مليون برميل يوميا في شباط/ فبراير.

وقالت "رويترز" إنّ السعودية، أكبر دولة منتجة للنفط في "أوبك"، خفضت إنتاجها بنحو 20%.

وخفض العراق، ثاني أكبر عضو في "أوبك"، إنتاجه بنحو ⁠70%.

ووفقا لتقديرات محللين، يتراوح إجمالي كمية الخفض حاليا ​في المنطقة من 7 ملايين إلى 10 ملايين برميل يوميا من النفط، أي من 7% ​إلى 10% من الطلب العالمي.