غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يقصف بلدات إسرائيلية

تشمل العمليات الإسرائيلية ضرب البنى التحتية المسلحة وتنفيذ نشاط بري لقوات الفرقة 91 لتوسيع منطقة الدفاع الأمامي وحماية الحدود الشمالية لإسرائيل، في ظل تزايد الضحايا المدنيين ونزوح نحو مليون شخص داخل لبنان.

استأنف سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الإثنين، غاراته العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد فترة هدوء نسبي استمرت نحو 48 ساعة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية شن هجمات وغارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. في المقابل، واصل حزب الله قصف بلدات حدودية وإطلاق رشقات صاروخية على العمق الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على الضاحية في أقل من ساعة، مستهدفة مناطق قرب حي حارة حريك، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

كما استهدفت الغارات بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، إضافة إلى ثلاث غارات على مدينة الخيام الحدودية في محافظة النبطية جنوبي لبنان. وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات تستهدف ما وصفها بـ"البنى التحتية لحزب الله" في العاصمة بيروت.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم شهد تكثيف الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء في سبع مناطق سبق أن تعرضت للقصف بشكل دوري. وفي الوقت نفسه، بدأت قوات الفرقة 91 بالجيش الإسرائيلي "نشاطا بريا محددا" يستهدف مواقع رئيسية في جنوبي لبنان لتوسيع منطقة الدفاع الأمامي وتأمين شمال إسرائيل، على حد زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل نحو 850 قتيلا و2105 جرحى منذ الثاني من آذار/مارس الجاري، وسط موجة نزوح قسري طالت نحو مليون شخص، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير.

تغطية خاصة: