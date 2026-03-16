قتيل فلسطيني جراء سقوط صاروخ في أبو ظبي ومطار دبي يستأنف العمل تدريجيا

أسفر سقوط صاروخ على أطراف مدينة أبو ظبي صباح اليوم عن مقتل شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، فيما أعلن مطار دبي الدولي استئناف عمله تدريجيا بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة.

قتل شخص على أطراف مدينة أبو ظبي اليوم، الإثنين، جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية، بحسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواصل إيران استهداف القواعد والمصالح الأميركية في دول الخليج ردا على الحرب الأميركية – الإسرائيلية عليها.

وأفاد مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية".

ومنذ بدء الحرب التي اندلعت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن ست وفيات، من بينهم أربعة مدنيين وعسكريَين، قتلوا في تحطم مروحية بسبب عطل تقني.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن أنظمة الدفاع الجوي للبلاد تعترض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.

وكتبت الوزارة على منصة "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأعلنت "مطارات دبي" استئناف حركة الطيران تدريجيا في مطار دبي الدولي بعد تعليقها بسبب حادث نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق في خزان قريب للوقود.

وجاء في بيان لمطارات دبي "تُستأنف الرحلات الجوية من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى عدد من الوجهات المختارة، وذلك عقب التعليق المؤقت الذي جرى تطبيقه كإجراء احترازي".

يأتي ذلك بعد أن عُلّقت حركة الطيران مؤقتا في مطار دبي بعدما تسبب حادث مرتبط بـ"طائرة مسيّرة" في اندلاع حريق في مكان قريب، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن الحادث أصاب خزان وقود، وأضاف لاحقا أن السلطات تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع فيه.

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "إكس": "تُعلن هيئة دبي للطيران المدني عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين".

وأطلقت إيران أكثر من 1800 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، ما أدى إلى اضطراب في الرحلات في مطار دبي الدولي، رغم اعتراض دفاعاتها الجوية الجزء الأكبر من المقذوفات.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، أن سقوط مسيّرتين أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح قرب المطار.